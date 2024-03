Dani Alves non ha pagato la cauzione: passerà il fine settimana in carcere

Dani Alves passerà tutto il fine settimana nel centro penitenziario Brians 2. La difesa del calciatore infatti non ha depositato il milione di euro di cauzione stabilita dal tribunale provinciale di Barcellona per la scarcerazione provvisoria del calciatore. Il termine scadeva alle ore 15.00, ma l’ex calciatore non è riuscito a raccogliere i soldi necessari. Il brasiliano resterà dunque in carcere almeno fino a lunedì. Nel corso del fine settimana la difesa del giocatore, guidata dall’avvocato Inés Guardiola, tenterà di ottenere un prestito per permettere il pagamento della cauzione. In ogni caso non è da escludere che lunedì il milione di euro di cauzione venga presentato alla segreteria del tribunale e che dunque Dani Alves venga rilasciato dal carcere dopo circa 14 mesi. Oltre alla cauzione di un milione di euro, il tribunale ha stabilito che il calciatore dovrebbe consegnare i suoi due passaporti, quello spagnolo e quello brasiliano, per ottenere la libertà provvisoria e ridurre, secondo i criteri dei magistrati, il rischio di fuga. Inoltre, gli è vietato comunicare o avvicinarsi alla vittima, e dovrebbe presentarsi settimanalmente in tribunale per firmare.