Successo pesante dei giallorossi allo ‘Zini’: quinta rete di Soulé, primo gol di Ferguson e perla di Wesley. Gasperini espulso, domenica col Napoli sarà in tribuna.

La Roma non si ferma. Allo stadio ‘Zini’ i giallorossi battono la Cremonese 3-1, consolidano il primo posto e ritrovano fiducia in vista dell’attesissimo confronto con il Napoli all’Olimpico. Una prestazione solida, impreziosita dal talento dei suoi uomini offensivi: la quinta rete stagionale di Matías Soulé, il primo sigillo di Lewis Ferguson e il colpo da artista di Wesley indirizzano un pomeriggio quasi perfetto, macchiato solo dal gol di Folino nel recupero che spegne il sogno del settimo clean sheet in campionato.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Eppure la partita non comincia in discesa. Al 15′ la Cremonese sfiora il vantaggio con un’azione Vardy–Bonazzoli, chiusa dal sinistro dell’ex Salernitana sul quale Svilar compie un intervento decisivo. Tre minuti più tardi arriva la svolta: Kone trova Soulé, che si sistema la palla sul suo angolo preferito e lascia partire un mancino chirurgico dal limite per l’1-0.

La Roma raddoppierebbe anche al 27′ con Pellegrini, ma il VAR annulla tutto per un fuorigioco millimetrico sul tiro precedente di Baldanzi. I grigiorossi si rivedono nel finale di tempo: cross di Floriani, Vandeputte calcia a colpo sicuro ma ancora una volta Svilar salva i suoi deviando sul palo. Poi un altro episodio da moviola: rigore assegnato per un presunto tocco di mano di Mancini, cancellato dopo revisione.

L’atmosfera si surriscalda e al 62′ arriva il cartellino rosso per Gian Piero Gasperini, espulso per reiterate proteste. Paradossalmente è proprio dalla panchina – anzi, dagli uomini appena inseriti – che nasce il raddoppio: su un’azione confusa in area e dopo un’uscita maldestra di Audero, El Aynaoui serve Ferguson, che controlla e firma il suo primo gol in giallorosso.

La Roma è sciolta e colpisce ancora al 69′: triangolo rapido Ferguson–El Shaarawy–Wesley, con il brasiliano che si presenta davanti ad Audero e lo scavalca con un elegante scavetto per il 3-0. Nel recupero la Cremonese trova il gol della bandiera con Folino, che anticipa tutti di testa.

I tre punti permettono alla Roma di salire a quota 29 e di infrangere un tabù pesante: finora i giallorossi erano sempre caduti in Serie A nelle gare post-sosta di settembre e ottobre. Stavolta la ripartenza è vincente. Ora all’orizzonte c’è l’esame più atteso: Roma–Napoli, con Gasperini costretto alla tribuna.