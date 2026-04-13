Coppe europee, settimana decisiva su Sky: Champions, Europa e Conference League in diretta

Dal 14 al 16 aprile tornano i quarti di finale delle competizioni UEFA: tre giorni di grandi sfide tra Champions League, Europa League e Conference League, con Diretta Gol e studi di approfondimento su Sky e NOW.

Settimana europea ricca di appuntamenti su Sky e in streaming su NOW, con il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Tra martedì 14 e giovedì 16 aprile saranno complessivamente 11 le partite da seguire in diretta, comprese le sfide delle due squadre italiane ancora in corsa nelle coppe minori.

Champions League: sfide di alto livello tra big europee

Martedì 14 e mercoledì 15 aprile riflettori puntati sulla UEFA Champions League, con tre match da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. La massima competizione europea per club è disponibile su Sky e NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026.

Martedì 14 aprile alle 21 spicca il derby spagnolo tra Atletico Madrid e Barcellona, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Alla stessa ora in campo anche Liverpool-PSG, trasmessa su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Mercoledì 15 aprile alle 21 l’Arsenal di Mikel Arteta ospita lo Sporting Lisbona all’Emirates Stadium, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sempre mercoledì alle 21 il match Bayern Monaco-Real Madrid sarà disponibile su Prime Video, accessibile anche tramite app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti abbonati al servizio Amazon Prime.

Gli studi di Champions League Show

Ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show, condotto da Federica Masolin con Mario Giunta alle news. In studio Paolo Condò e Fabio Capello, insieme ad Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban martedì, mentre mercoledì sarà presente anche Paolo Di Canio. La serata si chiude con After Party e con Goleador Europe, condotto da Martina Quaranta.

Europa e Conference League: giovedì 16 aprile otto partite live

Giovedì 16 aprile spazio ai quarti di finale di UEFA Europa League e UEFA Conference League, con otto partite in diretta su Sky e NOW e la possibilità di seguirle in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport 251.

In Europa League alle 18.45 si gioca Celta Vigo-Friburgo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e Sky Sport 4K. Alle 21 il Bologna di Vincenzo Italiano affronta in trasferta l’Aston Villa di Unai Emery, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Sempre alle 21 in programma Nottingham Forest-Porto su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254 e Betis Siviglia-Braga su Sky Sport 255.

Per la Conference League alle 18.45 in campo AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk su Sky Sport Arena e Sky Sport 257. Alle 21 la Fiorentina di Paolo Vanoli ospita il Crystal Palace all’Artemio Franchi, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Completano il programma di Diretta Gol anche le sfide AEK Atene-Rayo Vallecano e Strasburgo-Mainz.

Studio Europa e Conference League

Approfondimenti e analisi con Studio Europa e Conference League, condotto da Mario Giunta insieme a Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini, con spazio news affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.45 appuntamento con After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside, mentre a mezzanotte chiude Goleador Europa con Martina Quaranta.

Programma completo

Champions League

Martedì 14 aprile – ore 21

Diretta Gol – Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Atletico Madrid-Barcellona

Sky Sport Calcio e Sky Sport 253

Liverpool-PSG

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Studi

Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party

Champions League Show

All’1 Goleador Europe

Mercoledì 15 aprile – ore 21

Arsenal-Sporting Lisbona

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Bayern Monaco-Real Madrid

in esclusiva su Prime Video (visibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per clienti Amazon Prime)

Studi

Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party

Champions League Show

All’1 Goleador Europe

Europa League

Giovedì 16 aprile

Ore 18.45

Celta Vigo-Friburgo

Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e Sky Sport 4K

Ore 21

Diretta Gol – Sky Sport 251

Aston Villa-Bologna

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Nottingham Forest-Porto

Sky Sport Calcio e Sky Sport 254

Betis Siviglia-Braga

Sky Sport 255

Studi

Dalle 18, dalle 20 e dalle 23

Studio Europa League

Alle 23.45 After Party-Best of Europe

A mezzanotte Goleador Europa

Conference League

Giovedì 16 aprile

Ore 18.45

AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk

Sky Sport Arena e Sky Sport 257

Ore 21

Fiorentina-Crystal Palace

Sky Sport Arena e Sky Sport 253

Diretta Gol – Sky Sport 251

AEK Atene-Rayo Vallecano

Strasburgo-Mainz

Studi

Dalle 18, dalle 20 e dalle 23

Studio Europa e Conference League

Alle 23.45 After Party-Best of Europe

A mezzanotte Goleador Europa