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Calcio

Coppe europee, settimana decisiva su Sky: Champions, Europa e Conference League in diretta

Franz Monaco
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Diego Simeone
Diego Pablo Simeone Head Coach of Atletico de Madrid (L) during the La Liga match between Atletico de Madrid and Athletic Club played at Civitas Metropolitano Stadium on April 27 in Madrid, Spain. (Photo by Cesar Cebolla / pressinphoto / Sipa USA)PHOTO)

Dal 14 al 16 aprile tornano i quarti di finale delle competizioni UEFA: tre giorni di grandi sfide tra Champions League, Europa League e Conference League, con Diretta Gol e studi di approfondimento su Sky e NOW.

Settimana europea ricca di appuntamenti su Sky e in streaming su NOW, con il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Tra martedì 14 e giovedì 16 aprile saranno complessivamente 11 le partite da seguire in diretta, comprese le sfide delle due squadre italiane ancora in corsa nelle coppe minori.

Champions League: sfide di alto livello tra big europee

Martedì 14 e mercoledì 15 aprile riflettori puntati sulla UEFA Champions League, con tre match da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. La massima competizione europea per club è disponibile su Sky e NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026.

Martedì 14 aprile alle 21 spicca il derby spagnolo tra Atletico Madrid e Barcellona, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Alla stessa ora in campo anche Liverpool-PSG, trasmessa su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Mercoledì 15 aprile alle 21 l’Arsenal di Mikel Arteta ospita lo Sporting Lisbona all’Emirates Stadium, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sempre mercoledì alle 21 il match Bayern Monaco-Real Madrid sarà disponibile su Prime Video, accessibile anche tramite app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti abbonati al servizio Amazon Prime.

Gli studi di Champions League Show

Ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show, condotto da Federica Masolin con Mario Giunta alle news. In studio Paolo Condò e Fabio Capello, insieme ad Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban martedì, mentre mercoledì sarà presente anche Paolo Di Canio. La serata si chiude con After Party e con Goleador Europe, condotto da Martina Quaranta.

Europa e Conference League: giovedì 16 aprile otto partite live

Giovedì 16 aprile spazio ai quarti di finale di UEFA Europa League e UEFA Conference League, con otto partite in diretta su Sky e NOW e la possibilità di seguirle in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport 251.

In Europa League alle 18.45 si gioca Celta Vigo-Friburgo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e Sky Sport 4K. Alle 21 il Bologna di Vincenzo Italiano affronta in trasferta l’Aston Villa di Unai Emery, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Sempre alle 21 in programma Nottingham Forest-Porto su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254 e Betis Siviglia-Braga su Sky Sport 255.

Per la Conference League alle 18.45 in campo AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk su Sky Sport Arena e Sky Sport 257. Alle 21 la Fiorentina di Paolo Vanoli ospita il Crystal Palace all’Artemio Franchi, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Completano il programma di Diretta Gol anche le sfide AEK Atene-Rayo Vallecano e Strasburgo-Mainz.

Studio Europa e Conference League

Approfondimenti e analisi con Studio Europa e Conference League, condotto da Mario Giunta insieme a Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini, con spazio news affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.45 appuntamento con After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside, mentre a mezzanotte chiude Goleador Europa con Martina Quaranta.

Programma completo

Champions League

Martedì 14 aprile – ore 21
Diretta Gol – Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Atletico Madrid-Barcellona
Sky Sport Calcio e Sky Sport 253

Liverpool-PSG
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Studi
Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party
Champions League Show
All’1 Goleador Europe

Mercoledì 15 aprile – ore 21

Arsenal-Sporting Lisbona
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Bayern Monaco-Real Madrid
in esclusiva su Prime Video (visibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per clienti Amazon Prime)

Studi
Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party
Champions League Show
All’1 Goleador Europe

Europa League

Giovedì 16 aprile

Ore 18.45
Celta Vigo-Friburgo
Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e Sky Sport 4K

Ore 21
Diretta Gol – Sky Sport 251

Aston Villa-Bologna
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Nottingham Forest-Porto
Sky Sport Calcio e Sky Sport 254

Betis Siviglia-Braga
Sky Sport 255

Studi
Dalle 18, dalle 20 e dalle 23
Studio Europa League
Alle 23.45 After Party-Best of Europe
A mezzanotte Goleador Europa

Conference League

Giovedì 16 aprile

Ore 18.45
AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk
Sky Sport Arena e Sky Sport 257

Ore 21
Fiorentina-Crystal Palace
Sky Sport Arena e Sky Sport 253

Diretta Gol – Sky Sport 251
AEK Atene-Rayo Vallecano
Strasburgo-Mainz

Studi
Dalle 18, dalle 20 e dalle 23
Studio Europa e Conference League
Alle 23.45 After Party-Best of Europe
A mezzanotte Goleador Europa

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