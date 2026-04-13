Coppe europee, settimana decisiva su Sky: Champions, Europa e Conference League in diretta

Dal 14 al 16 aprile tornano i quarti di finale delle competizioni UEFA: tre giorni di grandi sfide tra Champions League, Europa League e Conference League, con Diretta Gol e studi di approfondimento su Sky e NOW.
Settimana europea ricca di appuntamenti su Sky e in streaming su NOW, con il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Tra martedì 14 e giovedì 16 aprile saranno complessivamente 11 le partite da seguire in diretta, comprese le sfide delle due squadre italiane ancora in corsa nelle coppe minori.
Champions League: sfide di alto livello tra big europee
Martedì 14 e mercoledì 15 aprile riflettori puntati sulla UEFA Champions League, con tre match da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. La massima competizione europea per club è disponibile su Sky e NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026.
Martedì 14 aprile alle 21 spicca il derby spagnolo tra Atletico Madrid e Barcellona, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Alla stessa ora in campo anche Liverpool-PSG, trasmessa su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.
Mercoledì 15 aprile alle 21 l’Arsenal di Mikel Arteta ospita lo Sporting Lisbona all’Emirates Stadium, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sempre mercoledì alle 21 il match Bayern Monaco-Real Madrid sarà disponibile su Prime Video, accessibile anche tramite app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti abbonati al servizio Amazon Prime.
Gli studi di Champions League Show
Ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show, condotto da Federica Masolin con Mario Giunta alle news. In studio Paolo Condò e Fabio Capello, insieme ad Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban martedì, mentre mercoledì sarà presente anche Paolo Di Canio. La serata si chiude con After Party e con Goleador Europe, condotto da Martina Quaranta.
Europa e Conference League: giovedì 16 aprile otto partite live
Giovedì 16 aprile spazio ai quarti di finale di UEFA Europa League e UEFA Conference League, con otto partite in diretta su Sky e NOW e la possibilità di seguirle in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport 251.
In Europa League alle 18.45 si gioca Celta Vigo-Friburgo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e Sky Sport 4K. Alle 21 il Bologna di Vincenzo Italiano affronta in trasferta l’Aston Villa di Unai Emery, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.
Sempre alle 21 in programma Nottingham Forest-Porto su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254 e Betis Siviglia-Braga su Sky Sport 255.
Per la Conference League alle 18.45 in campo AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk su Sky Sport Arena e Sky Sport 257. Alle 21 la Fiorentina di Paolo Vanoli ospita il Crystal Palace all’Artemio Franchi, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253.
Completano il programma di Diretta Gol anche le sfide AEK Atene-Rayo Vallecano e Strasburgo-Mainz.
Studio Europa e Conference League
Approfondimenti e analisi con Studio Europa e Conference League, condotto da Mario Giunta insieme a Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini, con spazio news affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.45 appuntamento con After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside, mentre a mezzanotte chiude Goleador Europa con Martina Quaranta.
Programma completo
Champions League
Martedì 14 aprile – ore 21
Diretta Gol – Sky Sport Uno e Sky Sport 251
Atletico Madrid-Barcellona
Sky Sport Calcio e Sky Sport 253
Liverpool-PSG
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K
Studi
Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party
Champions League Show
All’1 Goleador Europe
Mercoledì 15 aprile – ore 21
Arsenal-Sporting Lisbona
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K
Bayern Monaco-Real Madrid
in esclusiva su Prime Video (visibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per clienti Amazon Prime)
Studi
Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party
Champions League Show
All’1 Goleador Europe
Europa League
Giovedì 16 aprile
Ore 18.45
Celta Vigo-Friburgo
Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e Sky Sport 4K
Ore 21
Diretta Gol – Sky Sport 251
Aston Villa-Bologna
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K
Nottingham Forest-Porto
Sky Sport Calcio e Sky Sport 254
Betis Siviglia-Braga
Sky Sport 255
Studi
Dalle 18, dalle 20 e dalle 23
Studio Europa League
Alle 23.45 After Party-Best of Europe
A mezzanotte Goleador Europa
Conference League
Giovedì 16 aprile
Ore 18.45
AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk
Sky Sport Arena e Sky Sport 257
Ore 21
Fiorentina-Crystal Palace
Sky Sport Arena e Sky Sport 253
Diretta Gol – Sky Sport 251
AEK Atene-Rayo Vallecano
Strasburgo-Mainz
Studi
Dalle 18, dalle 20 e dalle 23
Studio Europa e Conference League
Alle 23.45 After Party-Best of Europe
A mezzanotte Goleador Europa