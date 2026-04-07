Conte non chiude al ritorno da Ct: la posizione di De Laurentiis

Antonio Conte è uno dei principali papabili per diventare il Ct della Nazionale italiana di calcio. Come stanno le cose e cosa ne pensa Aurelio De Laurentiis

Sono giorni di profonda trasformazione per il calcio italiano. Si pensa, si ragiona, si discute sul futuro del nostro movimento e verso quale direzione andare, con un’esigenza di cambiamento che è sempre più forte, a partire dai vertici.

Intanto, sono arrivate le pesantissime dimissioni di Gabriele Gravina, seguite a ruota da quelle di Buffon e Gattuso. Insomma, l’importante battuta d’arresto nelle qualificazioni mondiali ora lascia una serie di candidature e posizioni da trovare per risollevare il nostro calcio.

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E con i tifosi in tutt’Italia, che stavolta non vogliono restare a guardare e vogliono essere protagonisti. Stavolta non si può sbagliare e, anche per quanto riguarda la panchina, l’Italia vuole portare a casa un Ct di grande personalità e con un palmares importante.

Conte come Ct dell’Italia: arrivano solo aperture

Antonio Conte sarebbe l’identikit ideale e non è una possibilità così remota. Oggi l’ex Chelsea è impegnato nella rimonta scudetto, ma dopo la partita di ieri contro il Milan, non ha affatto chiuso a questa possibilità.

“Mi lusinga essere accostato all’essere Ct, perché rappresentare il proprio Paese è qualcosa di bello. Io ho un altro anno di contratto e a fine stagione incontrerò il presidente“, ha dichiarato.

Allo stesso tempo, Aurelio De Laurentiis non ha affatto chiuso alla possibilità di perdere Conte se fosse una sua scelta andare in Nazionale. Insomma, tutti i tasselli sembrano portare in quella direzione.