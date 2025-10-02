Conference League, la Fiorentina di Stefano Pioli non stecca all’esordio: vittoria convincente al Franchi contro il Sigma

Al debutto di Conference League la Fiorentina di Stefano Pioli è scesa in campo tra le mura amiche della propria tifoseria contro il Sigma Olomouc, formazione che milita nel campionato della Repubblica Ceca. La Viola ipoteca la vittoria con la rete di Piccoli e con il missile di Ndour: tre punti importanti per un match che, a conti, fatti, avrebbe meritato una differenza reti superiore rispetto a quella presente sul tabellino.

Piccoli e Ndour fanno sorridere la Fiorentina: buona la prima di Conference League al Franchi

La Fiorentina si fa subito avanti con Dzeko, vicino al vantaggio in avvio di gara. La reazione degli ospiti è immediata e De Gea nega il gol alla squadra ceca. Ancora Sigma, stavolta a essere decisivo è l’intervento di Pablo Marì a supporto del portiere spagnolo. Il gol che sblocca la gara è Viola: l’ex Cagliari Piccoli porta avanti la Fiorentina al 27′ dopo un’iniziativa personale fino al tu per tu con il portiere ceco. Dodò trova quasi subito il raddoppio, ma la sua rete viene annullata per una posizione di fuorigioco. I padroni di casa gestiscono bene il vantaggio e cercano tranquillità con due plausibili lunghezze di distanza, che però non arrivano malgrado le conclusioni, tra cui quelle di Ndour, ancora Piccoli e Fagioli. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul vantaggio di misura della Fiorentina.

Al Franchi si riprende con lo stesso copione della prima parte di gara: la Viola cerca di rendersi aggressiva con Dzeko, di nuovo frenato. Piccoli si riconferma il più pericoloso, sfiora di nuovo il papabile raddoppio, che continua a sembrare un tabù. Il Sigma esce dal guscio e si avvicina a De Gea grazie a Ghali, il più propositivo dei suoi, senza comunque creare scompiglio. La Viola prova ancora ad allungare con Fazzini nell’ultimo quarto di gara, deviato in calcio d’angolo. Piccoli, che sembra avere un terzo polmone, è ancora avanti nei minuti di recupero per mettere al sicuro la partita, anche stavolta fermato dal fuorigioco. Il tanto cercato raddoppio c’è, e lo segna Ndour al 90’+5: dopo l’assist, il giovane calciatore della Viola mette al sicuro il risultato con un siluro da fuori area imprendibile per tutti.