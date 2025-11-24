Como travolgente: 5-1 al Torino e sogno Champions sempre più vivo
La squadra di Fàbregas schianta i granata: doppietta di Addai, poi Ramon, Paz e Baturina. Toro irriconoscibile nella ripresa
Il Como illumina la scena e manda un segnale forte al campionato. Allo stadio Olimpico Grande Torino finisce 5-1 per la squadra di Cesc Fàbregas, protagonista di una prestazione scintillante che la spinge a ridosso dell’Inter e, di conseguenza, pienamente in corsa per la zona Champions.
Per il Torino, invece, arriva uno stop pesantissimo dopo sei risultati utili consecutivi: la formazione di Marco Baroni crolla nella ripresa, mostrando fragilità inattese dopo un primo tempo equilibrato.
La partita si apre con un botta e risposta: Addai firma l’1-0 comasco, mentre i granata pareggiano nel finale di frazione grazie al rigore trasformato da Vlasic. Sembra l’inizio di un duello punto su punto, ma il secondo tempo racconta tutt’altra storia.
Il Como torna in campo con un’intensità feroce e travolge un Torino incapace di reagire. Ancora Addai, quindi Ramon, Paz e Baturina firmano un poker nella ripresa che vale una serata da sogno per i lariani.
Per i granata è una caduta verticale, per il Como una serata storica: cinque gol in trasferta, spettacolo puro e la sensazione di potersi giocare davvero un posto tra le grandi.