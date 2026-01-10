Giovane-Inter, accelerata decisiva: firma con i nerazzurri

L’Inter ha messo da tempo gli occhi su Giovane, attaccante del Verona che si è messo in luce nella prima metà di stagione: in queste ore è arrivata la svolta.

L’Inter è a caccia di un attaccante per aumentare ulteriormente il potenziale del reparto offensivo. Finora i 4 bomber a disposizione di Chivu – Lautaro Martinez, Thuram, Bonny e Pio Esposito – stanno dando ampie garanzie: tuttavia i tanti impegni e la necessità di ringiovanire sempre più la rosa stanno spingendo Marotta e Ausilio a prendere in considerazione la possibilità di aggiungere un’altra pedina in attacco.

Tra i profili che piacciono di più alla dirigenza nerazzurra c’è sicuramente Giovane Santana do Nascimento. L’attaccante brasiliano del Verona sta facendo molto bene: nella sua prima stagione in Serie A ha già realizzato 3 reti e 4 assist, risultando spesso decisivo per gli scaligeri con giocate importanti e ottime prestazioni.

Il tecnico Paolo Zanetti spera di poterlo tenere fino al termine della stagione: con Giovane, infatti, le chances di permanenza in Serie A sarebbe certamente più alte. Tuttavia le richieste per il centravanti verdeoro sono tante: oltre all’Inter, infatti, anche Napoli, Roma e Milan sono sul giocatore. Queste ultime tre lo vorrebbero già da gennaio, mentre il club di Viale della Liberazione lo farebbe arrivare alla Pinetina in estate.

Giovane-Inter, la svolta è finalmente arrivata: firma vicina

Proprio in queste ore è arrivata la svolta decisiva: i nerazzurri hanno scavalcato tutti e sono ora in prima fila per il cartellino di Giovane. Non si tratta però dell’Inter, bensì dell’Atalanta: i bergamaschi hanno bisogno di rafforzare il fronte offensivo e hanno quindi messo nel mirino il talento del Verona.

La spinta arriva soprattutto da Raffaele Palladino. Il tecnico della Dea, arrivato a Bergamo nelle scorse settimane per sostituire l’esonerato Juric, avrebbe voluto l’ex Corinthians già un anno fa, quando sedeva sulla panchina della Fiorentina. Palladino è stato poi esonerato dai viola e Giovane è finito al Verona a parametro zero: un vero colpaccio per gli scaligeri, che ora possono puntare a una grossa plusvalenza.

L’Hellas, infatti, non è disposto a fare sconti: se l’Atalanta vuole Giovane già in questo calciomercato invernale deve necessariamente sborsare 20 milioni di euro. Gli orobici proveranno a proporre un prestito con diritto o obbligo di riscatto ma non è detto che il Verona sia aperto a questa possibilità. Di sicuro l’Atalanta è ora davanti a tutti nella corsa al classe 2003: l’obiettivo del ds D’Amico è cercare di chiudere il prima possibile per evitare rilanci da parte delle concorrenti.