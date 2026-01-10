Atalanta in corsa: De Ketelaere e Pasalic stendono il Torino

Terza vittoria consecutiva per la squadra di Palladino: 2-0 ai granata e classifica che sorride. Contestazione dei tifosi ospiti contro Cairo.

L’Atalanta di Raffaele Palladino continua il suo momento positivo e centra la terza vittoria consecutiva nel giro di una settimana, superando 2-0 il Torino grazie alle reti di Charles De Ketelaere e Mario Pasalic. Un successo solido che porta i nerazzurri a 31 punti, a tre lunghezze dal Como, rilanciando le ambizioni di classifica. Nel prossimo turno l’Atalanta sarà impegnata in trasferta sul campo del Pisa.

Serata amara invece per il Torino, alla nona sconfitta stagionale, con il settore ospiti che ha nuovamente fatto sentire la propria contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo. I granata torneranno in campo nella prossima giornata contro la Roma.

Scelte iniziali e primo tempo

Palladino conferma l’undici visto contro il Bologna, con Krstovic unico riferimento offensivo e Scamacca, recuperato solo in extremis, inizialmente in panchina. Il Torino, privo dello squalificato Casadei, risponde con un assetto simile, Vlasic a centrocampo e l’ex Zapata al centro dell’attacco.

L’Atalanta passa alla prima occasione da palla inattiva: al 13’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bernasconi, De Ketelaere svetta di testa e batte Paleari, con il pallone che si infila sul secondo palo. I granata faticano a reagire e i padroni di casa vanno vicini al raddoppio con Zalewski, lanciato a rete da Ederson, ma Paleari si oppone con un intervento decisivo.

Ripresa più combattuta

Il secondo tempo si apre nel segno dell’Atalanta: dopo appena tre minuti Zappacosta, servito da un elegante colpo di tacco di Zalewski, colpisce il palo con la complicità di un’altra parata di Paleari. Con il passare dei minuti il Torino prova a prendere campo e coraggio: gli ingressi di Simeone e Adams aumentano il peso offensivo dei granata.

Decisivo Carnesecchi, che salva il risultato su Simeone, partito sul filo del fuorigioco. Nel finale Vlasic tenta la conclusione dal limite, ma il pallone sorvola la traversa. In pieno recupero, con il Torino sbilanciato in avanti alla ricerca del pari, l’Atalanta chiude i conti: Pasalic, lanciato in contropiede, firma il definitivo 2-0.