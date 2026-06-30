Como, adesso è ufficiale: Nico Paz resta anche nella stagione 2026-2027

Il club lariano ha ufficializzato la permanenza del talento argentino. Il Real Madrid manterrà un’opzione unilaterale di riacquisto per la stagione 2027-2028. Ludi: “Determinante la volontà del giocatore”.

Nico Paz resterà al Como anche nella stagione 2026-2027. Il club lariano ha ufficializzato l’accordo con il Real Madrid e con il calciatore argentino, confermando una permanenza considerata centrale nel progetto tecnico della società.

L’intesa, raggiunta anche su richiesta dello stesso giocatore, prevede che il Real Madrid mantenga un’opzione unilaterale di riacquisto dei diritti di Nico Paz per la stagione 2027-2028.

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Nico Paz resta al Como

Il Como ha comunicato ufficialmente l’operazione, spiegando che Real Madrid, Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo affinché il calciatore continui a vestire la maglia lariana nella prossima stagione.

Si tratta di una conferma importante per il club, che potrà contare ancora su uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale.

Ludi: “Abbiamo lavorato su ciò che potevamo controllare”

A margine della cerimonia d’apertura del calciomercato a Rimini, il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha commentato la permanenza di Nico Paz.

“Capisco quello che si scrive e si commenta quando si parla di campioni come Nico Paz. La verità è che noi non ci focalizziamo su quello che fanno gli altri, ma su ciò che possiamo controllare”, ha spiegato il dirigente.

Ludi ha poi aggiunto: “Potevamo controllare il rapporto con il Real Madrid, quello con Nico e quello con i suoi agenti. Eravamo forti della consapevolezza di aver vissuto due stagioni fantastiche insieme e abbiamo costruito le carte da giocarci al momento della negoziazione”.

“Determinante la volontà di Nico”

Il direttore sportivo ha sottolineato il peso della scelta personale del giocatore nella chiusura dell’operazione.

“Penso sia stata determinante. Dobbiamo ringraziare innanzitutto la volontà di Nico, ma anche la capacità e l’ispirazione di Cesc Fabregas, che per talenti di questo livello rappresenta un elemento strategico. E poi la visione e la volontà del presidente”, ha dichiarato Ludi.

Il Como riparte dunque da Nico Paz, in attesa di completare le prossime mosse di mercato.