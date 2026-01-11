Colpo in casa Inter, Marotta prova l’affare: scippo alla big di serie A

In casa Inter la testa è al big match di campionato contro il Napoli. Ma i radar sono accesi anche in chiave calciomercato.

Poche ore e l’Inter di Cristian Chivu affronterà in un match molto atteso il Napoli campione d’Italia, una gara che per entrambe le squadre può valere un pezzo di scudetto. La capolista vuole allungare mentre il Napoli – nonostante i tanti assenti – non ha alcuna intenzione di demordere e spera nell’impresa. Intanto siamo a Gennaio e tiene banco il calciomercato; in questo momento i due club sono pochi attivi, ma occhio alle mosse successive, specialmente quelle in vista di Giugno.

Mercato Inter, svolta con un nome clamoroso per l’attacco

In questo calciomercato di gennaio l’Inter valuta qualche profilo low cost specialmente per la fascia destra visto il lungo infortunio di Dumfries. Altrimenti non ci sarà un gran mercato e la testa va a giugno quando potrebbero arrivare nuovi importanti colpi. Nelle ultime ore è tornato in voga un grande nome per l’attacco e l’Inter starebbe pensando seriamente al suo profili; secondo quanto riporta La Stampa i nerazzurri sono pronti a sfidare il Milan nella corsa a Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo ha il contratto in scadenza a giugno e difficilmente rinnoverà con la Juve. Sul giocatore c’è il Milan con Allegri che vorrebbe riallenarlo ma occhio anche alle possibili alternative e l’Inter è una pista possibile, specialmente in caso di cessione di Thuram. Una maxi plusvalenza con Marcus e poi l’assalto al bianconero con i tifosi nerazzurri che sognano una super coppia composta da Lautaro e Vlahovic. Occhio al mercato ed il giocatore piace anche a Barcellona e Bayern Monaco all’estero.