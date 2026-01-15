Colpo di scena Inter, gli addii sono due: Chivu non se l’aspettava proprio

Christian Chivu rischia di dire addio a ben due pedine fondamentali nel suo squadrone di quest’anno. La seconda notizia è davvero inattesa.

Il calciomercato continua ancora per qualche giorno in attesa che le squadre possano chiudere le ultime trattative, ad organico ormai completo e senza altri stop prima di giugno quando scadranno molti contratti e ci sarà molta carne messa al fuoco da parte delle varie squadre. Tra queste c’è anche l’Inter di Christian Chivu che deve rafforzarsi in vista di una seconda parte di campionato in cui si punta, senza mezze misure, allo scudetto finale.

Nel frattempo si sta verificando un fenomeno interessante: dalla Turchia, molti team – primi tra tutti i più forti ossia Fenerbahce e Galatasaray – si stanno letteralmente avventando su molti calciatori italiani, tentando di tirarli in ballo nel campionato turco dove, alla pari dei vari campionati arabi ed americani, la competizione non sarà così elevata ma gli stipendi lo sono eccome.

Proprio il secondo team in questione ha messo gli occhi sull’Inter e su due suoi calciatori fondamentali: l’intenzione è quella di portarli in squadra entro la fine della sessione di calciomercato e, con disappunto di Chivu, la società pare disposta a trattare. Se dovesse quindi arrivare l’offerta giusta, state sicuri che questi due atleti si trasferiranno, magari lasciando un enorme smacco anche ai tifosi.

L’Inter perde pezzi, addio a due talenti

Se l’addio di Davide Frattesi, due anni ed una settantina di presenze con i nerazzurri, sembrava ormai cosa scontata, per Hakan Calhanoglu, calciatore turco che curiosamente in Turchia non ha mai giocato visto che le giovanili le ha fatte in Germania invece, potrebbe arrivare un’offerta che priverebbe l’Inter di uno dei suoi migliori centrocampisti, per rendita in campo.

Al momento, per Frattesi c’è una serrata trattativa: il giocatore è valutato sui 30 milioni e questa sarà una gara all’ultima offerta tra Galatasaray e Juventus a chi offre di più, anche se ci sembra molto meno probabile che Marotta decida di cederlo ad una diretta rivale allo scudetto. Quindi, l’opzione turca è più papabile. In ogni caso, è quasi sicuro che Davide lascerà l’Inter entro febbraio.

Discorso diverso per Hakan che è una vera sorpresa: dopo ben 144 apparizioni con la maglia nerazzurra il talento turco potrebbe spostarsi in patria. Per questa operazione, però, i giallorossi non possono pensare di sborsare meno di 40 milioni di euro considerando il valore di mercato e l’importanza che l’atleta ha nella rosa dell’Inter. L’interesse c’è ma dobbiamo capire se ci sia anche la volontà di cederlo, cosa non certa.