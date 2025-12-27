Clamoroso Juve, che regalo per Spalletti: colpo a sorpresa

La Juventus vuole regalare a Luciano Spalletti un calciatore davvero di grande talento, e sembra avere individuato il profilo giusto.

Dopo l’arrivo di Luciano Spalletti, la Juventus ha ritrovato fiducia e la via della vittoria, come dimostra anche il successo nel big match contro la Roma in campionato, che ha avvicinato fortemente i bianconeri alla vetta della classifica di Serie A. Tuttavia, è chiaro che le problematiche e le lacune che hanno fatto parte del recente passato della Vecchia Signora non possono scomparire dall’oggi al domani.

Proprio per questa ragione, il club torinese potrebbe accontentare Spalletti con un colpo a centrocampo già a gennaio. Un giocatore che alla Juventus piace molto è Davide Frattesi dell’Inter.

Nelle ultime settimane si è parlato frequentamente di un possibile scambio con tanto di conguaglio economico a favore dei nerazzurri fra Frattesi e Kephren Thuram, tuttavia per la Juventus il francese non è in vendita. Stando così le cose, la dirigenza juventina tenterà di arrivare all’ex Sassuolo a prescindere, a meno di un cambio di rotta improvviso, che potrebbe portare a Torino Xaver Schlager del Lipsia secondo Sky Sport.

La Juventus punta a Xaver Schlager del Lipsia: colpo a sorpresa

Davide Frattesi sarebbe il calciatore ideale per Luciano Spalletti in un 4-3-3, modulo perfetto per far rendere al meglio delle proprie possibilità il centrocampista nerazzurro, che fa della corsa e degli inserimenti in area di rigore le sue caratteristiche principali e le sue armi più micidiali. Tuttavia, l’Inter per cederlo chiede almeno 35 milioni di euro, e proprio per questo la Juventus vuole pensarci su prima di ultimare un investimento davvero dispendioso dal punto di vista economico.

Il piano B potrebbe essere rappresentato da Xaver Schlager del Lipsia. Centrocampista austriaco classe 1997, è apprezzato dalla dirigenza juventina per la sua straordinaria versatilità che gli permette di impiegare diverse zone del campo. Dotato di un ottimo controllo di palla, è molto abile anche nelle conclusioni oltre a essere dotato di grande carisma e di una grande resistenza fisica.

Il ruolo che preferisce di più in assoluto è quello di regista, ma può soddisfare le richieste dell’allenatore anche come mediano, trequartista e ala. Un calciatore che sarebeb perfetto per Spalletti, ancora alla ricerca di un regista per la ‘sua’ Juventus. Per quanto Davide Frattesi rimanga il preferito della Vecchia Signora, soprattutto perché conosce la Serie A, prende sempre più piede l’alternativa Xaver Schlager già a gennaio in casa bianconera.