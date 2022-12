City, Haaland: “La sosta è servita per ricaricarmi. Adesso si pensa al ritorno in campo”

Erling Haaland si trova attualmente ad Abu Dhabi, in ritiro col Manchester City, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni a The National News. “Guardare il Mondiale in Qatar è davvero bellissimo anche se avessi preferito essere lì e giocarlo. Questa rassegna iridata ha fatto vedere come al minimo errore possa accadere di tutto. Non nascondo che il sogno è quello di giocarne uno con la Norvegia e farò di tutto per riuscirci un giorno”. Sulla pausa campionato ha continuato: “Ho sfruttato questo momento di sosta per riposarmi e ricaricarmi. Devo ammettere che ci voleva. Adesso siamo già concentrati per l’amichevole col Liverpool. In generale abbiamo già la testa al campo e alle gare che ci aspettano in futuro. L’obiettivo è quello di vincere tutti i trofei possibili”.