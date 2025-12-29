Chivu ha fatto il nome, Marotta non può fare finta di niente: subito all’Inter

L’Inter ha già le idee chiare sul mercato e ha intenzione di centrare un nuovo colpo date le richieste esplicite di Cristian Chivu

Archiviata la trasferta a Bergamo, dove l’Inter ha affrontato ieri sera l’Atalanta in un big match, atteso da entrambe le squadre, le prime mosse di mercato sono già iniziate per i nerazzurri, che nella seconda parte di stagione dovranno necessariamente rafforzare i reparti più bisognosi di interventi.

A soli pochi giorni dall’inizio ufficiale del mercato, l’Inter ha già in mente un nuovo colpo da regalare al tecnico Chivu. Infatti, proprio il tecnico neroazzurro avrebbe puntato su un innesto, e la dirigenza sarebbe pronta a metterlo già a disposizione per garantire un rinforzo desiderato e conforme soprattutto alle sue richieste.

Inter, Chivu “chiama” il nuovo colpo

Il nome fatto da Cristian Chivu è quello di Alexander Stankovic. L’allenatore, che ha visto crescere in Primavera il figlio d’arte nella sua Inter, ha esaltato le doti e il coraggio del centrocampista, che dopo la sua esperienza all’Inter ha scelto di trasferirsi al Club Bruges per una nuova avventura e per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera a soli vent’anni. Un coraggio che non tutti hanno e che ha conquistato l’ammirazione del tecnico neroazzurro, il quale ha aperto concretamente alla possibilità di un ritorno in azzurro del centrocampista.

L’andamento in Belgio del giocatore, infatti, non è passato inosservato alla dirigenza, che potrebbe seriamente pensare di riportarlo a Milano. Stankovic, partito in estate alla volta del Belgio, ha infatti l’intenzione di crescere, e lo scouting dell’Inter, come ha confermato lo stesso allenatore, lo sta seguendo con molta attenzione.

“Sono felicissimo per lui. Sono il suo primo tifoso insieme al padre e alla sua famiglia, perché lo conosco sin da bambino e perché ho avuto la fortuna di allenarlo. Lo guardiamo con interesse e anche con ammirazione, perché è un prodotto del nostro settore giovanile e perché è nato con i colori nerazzurri dentro. Mi fa piacere vederlo ad altissimi livelli, il nostro scouting lo osserva con attenzione“, ha dichiarato il tecnico nerazzurro.

Inoltre, il club neroazzurro aveva fissato due opzioni di recompra al momento della cessione, con la possibilità di riacquistarlo per 23 milioni la prossima estate e per 25 milioni nel 2027, aprendo così ancora una volta le porte a un futuro del centrocampista in neroazzurro. Nonostante le sue doti siano state apprezzate anche in Premier League e Bundesliga, il suo ritorno all’Inter è una possibilità concreta.