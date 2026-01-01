Chelsea, ufficiale l’addio a Enzo Maresca: separazione consensuale dopo il pari col Bournemouth

Il club londinese annuncia la fine del rapporto con il tecnico italiano: decisiva la flessione in Premier League. Ora i Blues cercano una svolta per salvare la stagione.

È arrivata l’ufficialità: Chelsea ed Enzo Maresca hanno deciso di separarsi. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sui media inglesi, il club di Stamford Bridge ha comunicato la scelta con una breve nota ufficiale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

«Il Chelsea e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi», si legge nel comunicato, che richiama i successi ottenuti sotto la guida del tecnico italiano – dalla Conference League al Mondiale per Club – definiti «una parte importante della storia recente del Chelsea». Al tempo stesso, però, il club sottolinea come, «con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, inclusa la qualificazione alla Champions League, un cambiamento possa offrire alla squadra le migliori possibilità di rimettere la stagione sui giusti binari».

I numeri della crisi

Arrivato a Londra nell’estate del 2024, Maresca paga un rendimento in netto calo nelle ultime settimane: nelle sette più recenti partite di Premier League, i Blues hanno raccolto una sola vittoria, con quattro pareggi e due sconfitte.

Una striscia negativa che ha fatto scivolare il Chelsea al quinto posto, appaiato al Manchester United e distante ben 15 punti dalla capolista Arsenal, compromettendo la corsa al vertice e rendendo sempre più delicata la lotta per un posto nella prossima Champions.

Champions ancora aperta

Proprio in Champions League restano aperti i giochi: decisive saranno le sfide della League Phase contro il Pafos a Londra e il Napoli al Maradona, gare che diranno molto sulle residue ambizioni europee del club inglese.

Il Chelsea, ora, è chiamato a una scelta rapida per la panchina, nella speranza di dare una sterzata immediata a una stagione che rischia di prendere una piega complicata.