Championship, Sheffield Wednesday nei guai: rischia il blocco per i prossimi mercati. Il presidente: “100 sterline a testa e siamo a posto”

In Championship c’è un club che sta vivendo un periodo abbastanza complicato. Lo Sheffield Wednesday, infatti, non naviga in buonissime acque dal punto di vista finanziario, con la proprietà che dovrebbe pagare 2 milioni di sterline entro il 10 novembre per evitare il blocco per le prossime tre finestre di mercato. In tutto questo c’è il presidente Dejphon Chansiri che si è appellato in modo ironico probabilmente o serio ai tifosi.

Il patron del club si è rivolto direttamente ai tifosi del club, cercando di arrivare alla fatidica cifra di 2 milioni di sterline. Questo il suo appello: “Se 20mila persone donassero 100 sterline, allora avremmo 2 milioni di sterline, e di conseguenza, potremmo estinguere il debito con l’HMRC e gli stipendi. Questo dovrebbe avvenire prima del 10 novembre se non vogliamo superare i 30 giorni e ricevere lo stop per tre finestre di mercato. Se non pago il mio staff e loro si arrabbiano con me, allora il mio club andrà peggio. Se lo staff non riceve soldi, non fa il suo lavoro e “Il club sta peggio”. Perché dovrei correre il rischio di creare problemi alla mia gente? Questa è la mia ultima scelta. Non capite quanto sia importante questo club per me e la mia famiglia. Sono qui da nove anni e fa parte della mia vita“.