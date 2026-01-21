Champions: vince la Juventus, Atalanta al tappeto

Serata agrodolce in Champions League per le italiane con la Juventus che supera il Benfica in casa. A Bergamo, invece, un’ottima Dea spreca la superiorità mostrata nel primo tempo.

Champions League: la Juve si qualifica, sconfitta per l’Atalanta

La Juventus batte il Benfica in casa e conquista il pass per gli spareggi di Champions League. L’Atalanta, addirittura 5a al termine del primo tempo, rovina tutto nella ripresa.

Atalanta-Athletic Bilbao 2-3



La Dea parte forte al 16′: cross di Zalewski e colpo di testa vincente di Scamacca. L’Atalanta controlla il primo tempo e sfiora il raddoppio in due occasioni clamorose: prima con De Ketelaere e poi con Scamacca, su supera Unai Simón. Nel finale, palo di De Ketelaere.

Nella ripresa, la squadra bergamasca abbassa i ritmi e permette agli ospiti di rientrare in partita. Al 58′ Guruzeta pareggia per l’Athletic e al 70′ Serrano porta in vantaggio i baschi. Al 74′ è Navarro a firmare il 3-1. Solo all’88′ Krstovic riapre la partita, ma non basta. La Dea scivola così in tredicesima posizione con 13 punti. Nell’ultima partita occhio all’Union SG, avversario ostico questa sera anche per il Chelsea.

Juventus-Benfica 2-0



A Torino, la Juventus controlla la gara, con diverse occasioni create da Yildiz e Miretti. Il Benfica risponde con Sudakov e Pavlidis, ma Di Gregorio è sempre attendo.

Nella seconda frazione di gioco, al 55′, è Thuram porta in vantaggio la Juve con un preciso tiro sul primo palo. Il raddoppio arriva al 64′ con McKennie, abile a finalizzare uno scambio con David. Il Benfica colpisca un palo e sbaglia un rigore con Pavlidis. Con questa vittoria, la Juventus sale a 12 punti, qualificandosi ai playoff e avvicinandosi alla top 8. Decisiva sarà l’ultima giornata per centrare il bottino grosso e qualificarsi in maniera diretta agli ottavi. Nell’ultima gara del girone i bianconeri affronteranno il Monaco.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it