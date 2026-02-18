Champions: male Juve ed Atalanta, oggi l’Inter sul campo gelato

Serata da incubo per le italiane impegnate in Champions League nei playoff. Juventus e Atalanta crollano nelle gare d’andata, compromettendo probabilmente il passaggio del turno, mentre questa sera tocca all’Inter affrontare l’insidiosa trasferta norvegese sul campo ghiacciato del Bodø/Glimt.

Disastro Juventus a Istanbul: finisce 5-2

A Istanbul la Juventus spreca il vantaggio e crolla 5-2 contro il Galatasaray. Dopo la rete iniziale firmata da Sara, i bianconeri reagiscono con carattere: protagonista inatteso Koopmeiners, autore del gol del pari e della rete del 2-1 con una splendida conclusione all’incrocio.

La partita però cambia nella ripresa. Errori individuali e ingenuità pesano come macigni: Cabal perde un pallone sanguinoso sul 2-2 e poi si fa espellere per doppia ammonizione. In superiorità numerica i turchi dilagano, approfittando di un’altra serie di disattenzioni difensive. Sugli scudi Lang autore di una doppietta.

Atalanta ko a Dortmund: 2-0

Non va meglio all’Atalanta, sconfitta al Westfalenstadion dal Borussia Dortmund. I tedeschi passano subito con Guirassy e controllano la gara con esperienza. La Dea prova a reagire con Pasalic e Zalewski, ma manca precisione negli ultimi metri. Nel primo tempo Beier firma il raddoppio che indirizza il match.

Nella ripresa i bergamaschi tentano di riaprire la sfida, ma senza trovare il guizzo decisivo. Servirà un’impresa al Gewiss Stadium per ribaltare il risultato.

Inter tra gelo e insidie legate al campo

Questa sera l’attenzione si sposta sull’Inter, impegnata a Bodø con temperature previste intorno ai -5°C. I norvegesi, reduci da vittorie prestigiose contro Manchester City e Atletico Madrid, fanno della compattezza e dell’aggressività il loro marchio di fabbrica.

Il campo sintetico non in perfette condizioni, il clima rigido ed uno stadio caldissimo saranno gli stacoli: nonostante il blasone dell’avversario, per i nerazzurri sarà una sfida complicata. Dopo la doppia delusione di Juventus e Atalanta, l’Italia si aggrappa all’Inter per fare punti per il Ranking.

