Milano-Cortina 2026, dominio tedesco nel bob a 2: Lochner oro, Baumgartner settimo

Ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 l’evento bob a due uomini ha consacrato Johannes Lochner con una prestazione perfetta, che gli è valso il primo titolo olimpico nella disciplina dopo due argenti in passato.

Sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, il pilota tedesco ha dominato la concorrenza nelle quattro run di gara, stabilendo anche il record della pista nella prima manche e mantenendo costante i tempi migliori nelle successive, chiudendo con il crono complessivo di 3:39.70, nettamente al di sopra dei rivali. La Germania ha così confermato la sua supremazia in questa disciplina, andando a comporre un podio tutto tedesco con Francesco Friedrich al secondo posto e Adam Ammouri al terzo.

La gara e la corsa verso il podio

La gara maschile del bob a 2 è stata caratterizzata da un controllo costante dei tedeschi fin dalle prime battute. Lochner ha fatto valere la sua esperienza e la qualità della sua coppia con Georg Felishhauer, staccando di oltre un secondo e mezzo Friedrich e quasi due secondi Ammour. Il dominio teutonico era già evidente nelle prime due run, con Lochner saldamente al comando e i suoi connazionali subito dietro, creando una situazione in cui il podio è parso scontato ancor prima della quarta manche.

Dal lato degli altri concorrenti, Frank Del Duca degli Stati Uniti ha chiuso quarto, mentre il rumeno Mihail Tentea si è classificato quinto, dimostrando della qualità nonostante il dominio tedesco.

Baumgartner settimo

Tra gli italiani Patrick Baumgartner, affiancato da Robert Mircea, ha ottenuto un positivo settimo posto finale. Dopo una seconda discesa non perfetta, l’equipaggio azzurro ha saputo reagire nella manche successive risalendo posizioni fino alla settimana, con un distacco di circa 2″97 dal tempo di Lochner.

Questo piazzamento rappresenta un risultato di rilievo in una disciplina dominata da nazioni come la Germania e conferma le potenzialità dell’Italia in vista delle prossime gare, incluso il bob a 4, in programma in questi ultimi 5 giorni di Olimpiadi.

