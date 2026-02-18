F1, colpo di scena: motore Mercedes legale, oggi test in Bahrein

La notizia non è stata ancora ufficializzata, ma per il paddock è ormai certo: la power unit Mercedes destinata alla stagione 2026 avrebbe superato la verifica sul rapporto di compressione di 16:1 anche in condizioni “a caldo”, dopo un controllo effettuato direttamente dalla FIA presso la sede di Brixworth.

FIA: motore Mercedes legare, campionato già concluso?

Il motore Mercedes potrà andare in pista in Australia. Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dal Bahrain, la Mercedes AMG sarebbe completamente legare. Così come i clienti McLaren, Williams e Alpine.

Al centro della discussione resta la power unit del team che ha adottato una soluzione tecnica sofisticata, scoperta dalla concorrenza e che era finita sul banco degli imputati.

Nel motore, ogni cilindro integrerebbe nella testata una seconda micro-camera, di volume inferiore ai 2 cc. A temperatura ambiente questa cavità si riempirebbe, assicurando il rispetto del rapporto di compressione massimo consentito (16:1).

Con l’aumento della temperatura e della pressione in camera di combustione, però, il minuscolo foro di collegamento verrebbe di fatto “occluso”, disattivando la micro-camera e modificando il comportamento effettivo del sistema.

Secondo i rivali (Honda, Ferrari, Audi e Red Bull Powertrains) questa soluzione violerebbe lo spirito del regolamento. Le norme prevedono infatti che il propulsore rispetti i vincoli tecnici “in ogni momento dell’evento”, ma soprattutto questo darebbe un vantaggio a Mercedes e al suo motore di almeno 4 decimi al giro. Insomma, inarrivabile per gli avversari.

Il test della FIA sul motore

Secondo quanto emerso, durante la scorsa settimana Hywel Thomas, responsabile di HPP, avrebbe già accolto i commissari tecnici FIA per una verifica del sei cilindri Mercedes-AMG F1 M17 E Performance in condizioni operative. Al termine della procedura, l’unità sarebbe risultata ammessa per il rapporto di compressione di 16:1.

Il motore sarebbe stato portato fino a circa 115°C e successivamente lasciato raffreddare fino a circa 75°C prima dello smontaggio e delle misurazioni. In questa configurazione il valore sarebbe rientrato nei parametri regolamentari. Ed è proprio qui che nascono i dubbi degli avversari. In questi giorni il tema sarà discusso nella prossima riunione della F1 Commission in Bahrain. Ma difficilmente le cose cambieranno.

L’ultima chance resta Liberty Media, promotore del campionato. Questi difficilmente desidera inaugurare la nuova era tecnica con una raffica di proteste e ricorsi legali. Per placare le polemiche Mercedes potrebbe accettare l’introduzione di un sensore in testata per monitorare in tempo reale il rapporto di compressione a caldo. Mentre la FIA potrebbe concedere un periodo transitorio (ipoteticamente sei Gran Premi) per adeguare eventualmente il progetto. Molto dipenderà dagli equilibri politici.

