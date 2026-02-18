Olimpiadi, 18 febbraio: il programma e gli italiani in gara oggi

Altra giornate di gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina oggi mercoledì 18 febbraio. In palio nove titoli olimpici con l’Italia vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista, difendendo il secondo posto nel medagliere dopo aver raggiunto quota 9 ori grazie al trionfo nell’inseguimento maschile di speed skating.

Mercoledì 18 febbraio, le gare di oggi

Anche oggi verranno assegnate diverse medaglie. Riflettori puntati sulla staffetta femminile di biathlon ad Anterselva, dove l’Italia si presenterà con ambizioni importanti. A chiudere la 4×6 km sarà Lisa Vittozzi, già oro nell’inseguimento.

Dopo il brillante terzo posto nella staffetta maschile, lo sci di fondo azzurro sogna un altro colpo nelle team sprint in tecnica libera. Federico Pellegrino ed Elia Barp guideranno la squadra maschile, mentre al femminile attenzione alla possibile sorpresa targata Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter.

Gran finale anche per lo sci alpino con lo slalom femminile a Cortina d’Ampezzo. Lara Della Mea andrà a caccia del riscatto dopo essere rimasta a soli cinque centesimi dall’argento nel gigante vinto da Federica Brignone. La favorita resta la statunitense Mikaela Shiffrin, determinata a rilanciare una spedizione fin qui al di sotto delle aspettative.

Per gli sport a squadre, in scena anche il torneo maschile di curling, l’Italia affronterà il Canada in una partita cruciale per l’accesso alle semifinali. Una vittoria avvicinerebbe Joel Retornaz e compagni al passaggio del turno. Spazio anche ai quarti di finale del torneo di hockey ghiaccio maschile.

La serata sarà dominata dallo short track a Milano. La staffetta femminile guidata da Arianna Fontana cercherà l’assalto al podio, sognando il gradino più alto. Nei 500 metri maschili riflettori su Pietro Sighel, all’ultima occasione di medaglia.

Assegnazioni di medaglie anche nello snowboard slopestyle (maschile e femminile) e negli aerials femminili dello sci freestyle, discipline che promettono spettacolo e colpi di scena.

Il programma delle Olimpiadi in tv e gli italiani

Anche oggi consueta diretta televisiva su Rai 2 e RaiSport HD, mentre lo streaming sarà disponibile su Rai Play (gratuito) ed, per gli abbonati, su Eurosport, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.

Orario Gara Italiani in gara 09:00 Combinata nordica – Trampolino grande, prove Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin 09:45 Sci di fondo – Team sprint tl femminile (qualificazioni) Caterina Ganz / Iris De Martin Pinter 10:00 Sci alpino – Slalom femminile 1ª manche Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker 10:00 Bob a 4 maschile – Prova cronometrata Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea 10:15 Sci di fondo – Team sprint tl maschile (qualificazioni) Elia Barp / Federico Pellegrino 11:45 Sci di fondo – Team sprint tl femminile (finale, eventuale) Caterina Ganz / Iris De Martin Pinter (se qualificati) 12:15 Sci di fondo – Team sprint tl maschile (finale, eventuale) Elia Barp / Federico Pellegrino (se qualificati) 13:30 Sci alpino – Slalom femminile 2ª manche Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker 14:00 Bob a 2 femminile – Prove cronometrate Giada Andreutti / Simona De Silvestro 14:05 Curling – Torneo maschile, Italia vs Canada Squadra maschile di curling 🇮🇹 14:45 Biathlon – Staffetta femminile 4×6 km Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi 19:05 Curling – Torneo femminile, Italia-Canada Squadra femminile di curling 🇮🇹 20:15 Short track – 500 m maschili (quarti) Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali 20:44 Short track – 500 m maschili (semifinali, eventuali) Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali 21:00 Short track – Staffetta 3000 m femminile (Finale A) Squadra femminile di short track (formazione da definire) 21:27 Short track – 500 m maschili (Finale B, eventuale) Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali 21:29 Short track – 500 m maschili (Finale A, eventuale) Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

