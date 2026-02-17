Curling: l’Italia batte gli USA e resta in corsa verso le semifinali di Milano-Cortina 2026

La nazionale italiana di curling maschile ha ottenuto una vittoria fondamentale contro gli Stati Uniti nella fase a gironi delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, mettendo un importante tassello nella corsa alle semifinali.

Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 8-5 sul team USA, in una sfida che aveva grande peso per la classifica e che ha permesso all’Italia di rilanciarsi con convinzione in ottica accesso alla fase finale della competizione olimpica. Il successo è arrivato al termine di una partita combattuta e ben gestita dagli italiani, che hanno saputo reagire dopo un avvio complicato.

Cronaca della gara e momenti chiave

Nel match contro gli statunitensi, la squadra italiana, guidata dallo skip Joel Retornaz, ha mostrato grande carattere fin dalle prime fasi. Dopo un avvio equilibrato, con punteggio inchiodato sul 2-2 in una fase di gioco iniziale molto tattica, gli azzurri hanno trovato maggiore incisività nel “sesto end”, riuscendo a piazzare tre punti decisivi che li hanno portati avanti nel punteggio. Questa fase della gara ha marcato un punto di svolta, consentendo all’Italia di prendere il contro del match contro gli americani.

Sopo questo, gli italiani hanno mantenuto un buon controllo della partita, mantenendo un vantaggio che gli avversari non sono riusciti a colmare, pur provandoci con diverse giocate aggressive. La capacità di gestire momenti delicati e di capitalizzare le occasioni ha fatto la differenza a favore degli azzurri, che hanno gestito con sicurezza la parte conclusiva dell’incontro fino al risultato finale di 8-5.

Prospettive verso le semifinali per gli azzurri

Questa vittoria contro gli States ha un significato importante anche dal punto di vista della classifica, perché l’Italia ha portato il proprio bilancio a 4 vittorie e 3 sconfitte nella fase a gironi, piazzandosi in una posizione di classifica che la mantiene in piena lotta per una qualificazione alle semifinali. Al termine del round robin, i risultati determinano gli abbinamenti e le possibilità di accedere alla fase a eliminazione diretta: con due successi nelle prossime gare contro Canada e Svizzera, gli azzurri potrebbero assicurarsi matematicamente il passaggio del turno.

Il successo contro il team USA rappresenta quindi un importante passo in avanti nella corsa olimpica, confermando la competitività del quartetto italiano in uno dei tornei più equilibrati ed imprevedibili di questa rassegna olimpica.

