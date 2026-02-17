Pattinaggio artistico, Ami Nakai guida il corto olimpico: Gutmann 18ª a Milano-Cortina 2026

La giapponese classe 2008 incanta al Forum di Assago con 78.71 punti. Sakamoto e Lyu inseguono, Lara Naki Gutmann chiude diciottesima.

Ami Nakai davanti a tutte nel programma corto

Il programma corto femminile del pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ha aperto ufficialmente la sfida per le medaglie sul ghiaccio del Forum di Assago. A prendersi la scena è stata la giovanissima Ami Nakai, classe 2008, autrice di una prova di grande qualità tecnica e solidità interpretativa.

La nipponica ha ottenuto 78.71 punti, il miglior riscontro della serata, mettendo pressione a tutte le favorite in vista del programma libero che assegnerà le medaglie giovedì sera.

Sakamoto e Lyu restano in scia

Alle spalle della leader si è piazzata una delle principali candidate al titolo, la tre volte campionessa mondiale Kaori Sakamoto. L’atleta giapponese, sulle note di “Con te partirò”, ha chiuso con 77.23 punti, restando a stretto contatto con la vetta.

Terza posizione provvisoria per l’americana Alisa Lyu con 76.59, mentre l’altra statunitense Amber Glenn (67.39) paga un divario più ampio. A completare il quartetto di testa è l’altra giapponese Mone Chiba, quarta con 74.00 punti.

Il Giappone conferma così una presenza massiccia nelle zone alte della classifica provvisoria.

Lara Naki Gutmann 18ª, tutto si decide nel libero

Per l’Italia, Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) ha totalizzato 61.56 punti, chiudendo al diciottesimo posto dopo il primo segmento di gara.

Il programma libero, in calendario giovedì 19 febbraio a partire dalle ore 19:00, rappresenterà l’atto conclusivo della competizione femminile e l’ultima gara del pattinaggio artistico di questa edizione olimpica. Saranno i quattro minuti decisivi a stabilire il podio a cinque cerchi.

