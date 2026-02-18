Olimpiadi: centesima medaglia per le Fiamme Gialle

Le Fiamme Gialle entrano nella storia dello sport italiano. A firmare il traguardo sono stati Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, protagonisti della straordinaria medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità.

Fiamme Gialle: è storia, sono 100 le medaglie

Io gruppo Sportivo Fiamme Gialle, struttura della Guardia di Finanza dedicata all’attività sportiva agonistica, raggiunge la centesima medaglia olimpica della storia.

Fondato per sostenere atleti di alto livello, le Fiamme Gialle competono in oltre 12 discipline tra cui atletica, vela, canottaggio, sport invernali e paraolimpici. Il loro contributo nel medagliere italiano è sempre stato significativo.

Come detto il successo di ieri segna quota 100 nel medagliere olimpico del gruppo sportivo della Guardia di Finanza: 57 medaglie conquistate ai Giochi estivi e 43 ai Giochi invernali. Numeri che raccontano quasi ottant’anni di impegno, talento e continuità ai massimi livelli che ha scritto una pagina straordinaria dello sport azzurro.

Il viaggio verso questo traguardo iniziò nel 1948, quando Michele Tito salì sul podio alle Olimpiadi di Londra 1948, conquistando il bronzo e aprendo un percorso destinato a diventare leggendario. Da allora generazioni di atleti hanno indossato con orgoglio i colori delle Fiamme Gialle, contribuendo a costruire un patrimonio di successi che attraversa discipline, epoche e imprese memorabili.

Il traguardo delle cento medaglie certifica il ruolo centrale delle Fiamme Gialle nello sport italiano e celebra tutti gli atleti che, nel corso dei decenni, hanno lottato per costruire ed arrivare a questo primato.

Migliori atleti delle Fiamme Gialle

Le Fiamme Gialle hanno forgiato campioni che hanno segnato epoche diverse dello sport italiano: da Sofia Goggia e Dorothea Wierer, protagoniste negli sport invernali, alle leggende come Gustav Thöni e Franco Nones. Nell’atletica brillano Filippo Tortu e Antonella Palmisano, ori olimpici a Tokyo, mentre nel nuoto resta iconico Domenico Fioravanti.

Insomma una tradizione trasversale che ha unito, unisce ed unità diverse discipline sotto il segno dell’eccellenza azzurra.

