Porto-Milan, Conceicao: “Match decisivo per il passaggio del turno, vogliamo vincere”

by Davide Triolo

Sergio Conceicao (Foto Елена Рыбакова CC BY-SA 3.0)

Sergio Coinceicao ha presentato Porto-Milan in conferenza stampa, esplicitando il proprio punto di vista riguardante la terza giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Dopo il pareggio inaspettato contro l’Atletico Madrid, i portoghesi hanno ceduto il passo al Liverpool di Jurgen Klopp, mentre i rossoneri hanno perso al termine di entrambe le uscite europee. I ragazzi di Stefano Pioli hanno lottato duramente contro Reds e Colchoneros, sebbene siano usciti con 0 punti a causa di sconfitte di misura. Coinceicao ha così esordito in conferenza: “Speriamo di fare una buona partita e un buon risultato. È un march molto importante, decisivo per il passaggio del turno nella fase a gironi. Affrontiamo un avversario che è uno dei club più titolati al mondo, puntiamo a vincere“.

In seguito, il tecnico del Porto, ex calciatore dell’Inter, ha offerto un giudizio dettagliato sul Milan: “Penso sia una squadra molto forte, in campionato non ha ancora perso e ha giocato contro squadre forti come Juventus, Atalanta e Lazio. È una squadra fortissima, poteva vincere sia contro il Liverpool che contro l’Atletico Madrid. Non credo che le assenze, anche se importanti, possano stravolgere la sua dinamica di gioco, ha giovani di grandissima qualità. Non so se Ibrahimovic giocherà, quello che so è che affrontiamo una squadra non è formata soltanto da un giocatore. Ovviamente conosciamo le caratteristiche di Zlatan, è poderoso, ha qualità fisiche e tecniche sopra la media. Credo che sia uno dei migliori giocatori al mondo“.