Champions League

Champions League, settima giornata su Sky e NOW: Inter, Napoli e Atalanta in campo

Redazione
-
CALCIO UEFA Champions League Inter FC Internazionale vs Liverpool FC
Lautaro Martinez of FC Inter in action during the UEFA Champions League stage match Phase MD6 between Inter FC Internazionale and Liverpool FC, on 9th of December 2025, at Giuseppe Meazza San Siro Siro stadium in Milan, Italy

Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio torna la UEFA Champions League con 17 partite live su Sky e in streaming su NOW. In evidenza Inter-Arsenal, Copenhagen-Napoli e Atalanta-Athletic Bilbao, con Diretta Gol e studi dedicati.

La UEFA Champions League 2025/2026 torna protagonista su Sky e NOW con la settima giornata della “league phase”, penultimo turno prima della fase decisiva. Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio sono 17 le partite live, tutte da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Sky trasmetterà 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026, offrendo una copertura totale tra dirette, studi e approfondimenti. Tutti i match saranno inoltre disponibili su Sky Business per bar e hotel, grazie all’accordo con Amazon Prime Video.

Le italiane in campo

Il programma propone appuntamenti di grande richiamo per le squadre italiane.
Martedì alle 21, a San Siro, l’Inter ospita l’Arsenal, mentre il Napoli è impegnato in trasferta contro il Copenhagen.
Mercoledì sera, sempre alle 21, riflettori puntati su Atalanta-Athletic Bilbao a Bergamo.

In esclusiva su Prime Video, invece, Juventus-Benfica: i clienti Sky abbonati ad Amazon Prime potranno seguire la gara direttamente tramite l’app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Studi e approfondimenti

Ampio spazio come sempre agli studi di Champions League Show, con la conduzione di Mario Giunta e Federica Masolin. In studio, insieme a Paolo Condò, si alterneranno alcuni dei top talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio.
La serata si chiuderà con After Party e Goleador Europe, condotto da Martina Quaranta.

Calcio UEFA Champions League Benfica vs Napoli

Benfica hosted Napoli at stadium da Luz in a match for the matchday 6 league phase of UEFA Champions League 2025/26. Antonio Conte, SSC Napoli Coach. Lisbon, Portugal, on December 10, 2025. Photo by Bruno de Carvalho / Kapta+ / Atlantico Press / ABACAPRESS.COM

Champions League su Sky e NOW – Programma completo

Martedì 20 gennaio

Ore 16.30

  • Kairat Almaty-Club Brugge
    Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW
    Telecronaca: Andrea Voria

Ore 18.45

  • Bodø/Glimt-Manchester City
    Sky Sport Uno, Sky Sport 251, NOW
    Telecronaca: Nicola Roggero

Ore 21 – Diretta Gol
Sky Sport Arena, Sky Sport 251, NOW

  • Inter-Arsenal
    Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, NOW
    Telecronaca: Fabio Caressa
    Commento: Beppe Bergomi

  • Copenhagen-Napoli
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, NOW
    Telecronaca: Riccardo Gentile
    Commento: Aldo Serena

  • Real Madrid-Monaco
    Sky Sport Max, Sky Sport 254, NOW

  • Sporting Lisbona-PSG
    Sky Sport Mix, Sky Sport 255, NOW

  • Tottenham-Borussia Dortmund
    Sky Sport 256, NOW

  • Olympiacos-Bayer Leverkusen
    Sky Sport 257, NOW

  • Villarreal-Ajax
    Sky Sport 258, NOW

Mercoledì 21 gennaio

Ore 18.45 – Diretta Gol
Sky Sport 251, NOW

  • Galatasaray-Atletico Madrid
    Sky Sport Uno, Sky Sport 253, NOW

  • Qarabag-Eintracht Francoforte
    Sky Sport 254, NOW

Ore 21 – Diretta Gol
Sky Sport 251, NOW

  • Atalanta-Athletic Bilbao
    Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, NOW
    Telecronaca: Stefano Borghi
    Commento: Riccardo Montolivo

  • Olympique Marsiglia-Liverpool
    Sky Sport 253, NOW

  • Slavia Praga-Barcellona
    Sky Sport 254, NOW

  • Bayern Monaco-Union Saint-Gilloise
    Sky Sport 255, NOW

  • Chelsea-Pafos
    Sky Sport 256, NOW

  • Newcastle-PSV
    Sky Sport 257, NOW

