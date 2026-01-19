Champions League, settima giornata su Sky e NOW: Inter, Napoli e Atalanta in campo

Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio torna la UEFA Champions League con 17 partite live su Sky e in streaming su NOW. In evidenza Inter-Arsenal, Copenhagen-Napoli e Atalanta-Athletic Bilbao, con Diretta Gol e studi dedicati.
La UEFA Champions League 2025/2026 torna protagonista su Sky e NOW con la settima giornata della “league phase”, penultimo turno prima della fase decisiva. Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio sono 17 le partite live, tutte da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.
Sky trasmetterà 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026, offrendo una copertura totale tra dirette, studi e approfondimenti. Tutti i match saranno inoltre disponibili su Sky Business per bar e hotel, grazie all’accordo con Amazon Prime Video.
Le italiane in campo
Il programma propone appuntamenti di grande richiamo per le squadre italiane.
Martedì alle 21, a San Siro, l’Inter ospita l’Arsenal, mentre il Napoli è impegnato in trasferta contro il Copenhagen.
Mercoledì sera, sempre alle 21, riflettori puntati su Atalanta-Athletic Bilbao a Bergamo.
In esclusiva su Prime Video, invece, Juventus-Benfica: i clienti Sky abbonati ad Amazon Prime potranno seguire la gara direttamente tramite l’app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Studi e approfondimenti
Ampio spazio come sempre agli studi di Champions League Show, con la conduzione di Mario Giunta e Federica Masolin. In studio, insieme a Paolo Condò, si alterneranno alcuni dei top talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio.
La serata si chiuderà con After Party e Goleador Europe, condotto da Martina Quaranta.
Champions League su Sky e NOW – Programma completo
Martedì 20 gennaio
Ore 16.30
-
Kairat Almaty-Club Brugge
Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW
Telecronaca: Andrea Voria
Ore 18.45
-
Bodø/Glimt-Manchester City
Sky Sport Uno, Sky Sport 251, NOW
Telecronaca: Nicola Roggero
Ore 21 – Diretta Gol
Sky Sport Arena, Sky Sport 251, NOW
-
Inter-Arsenal
Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, NOW
Telecronaca: Fabio Caressa
Commento: Beppe Bergomi
-
Copenhagen-Napoli
Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, NOW
Telecronaca: Riccardo Gentile
Commento: Aldo Serena
-
Real Madrid-Monaco
Sky Sport Max, Sky Sport 254, NOW
-
Sporting Lisbona-PSG
Sky Sport Mix, Sky Sport 255, NOW
-
Tottenham-Borussia Dortmund
Sky Sport 256, NOW
-
Olympiacos-Bayer Leverkusen
Sky Sport 257, NOW
-
Villarreal-Ajax
Sky Sport 258, NOW
Mercoledì 21 gennaio
Ore 18.45 – Diretta Gol
Sky Sport 251, NOW
-
Galatasaray-Atletico Madrid
Sky Sport Uno, Sky Sport 253, NOW
-
Qarabag-Eintracht Francoforte
Sky Sport 254, NOW
Ore 21 – Diretta Gol
Sky Sport 251, NOW
-
Atalanta-Athletic Bilbao
Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, NOW
Telecronaca: Stefano Borghi
Commento: Riccardo Montolivo
-
Olympique Marsiglia-Liverpool
Sky Sport 253, NOW
-
Slavia Praga-Barcellona
Sky Sport 254, NOW
-
Bayern Monaco-Union Saint-Gilloise
Sky Sport 255, NOW
-
Chelsea-Pafos
Sky Sport 256, NOW
-
Newcastle-PSV
Sky Sport 257, NOW