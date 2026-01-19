Champions League, settima giornata su Sky e NOW: Inter, Napoli e Atalanta in campo

Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio torna la UEFA Champions League con 17 partite live su Sky e in streaming su NOW. In evidenza Inter-Arsenal, Copenhagen-Napoli e Atalanta-Athletic Bilbao, con Diretta Gol e studi dedicati.

La UEFA Champions League 2025/2026 torna protagonista su Sky e NOW con la settima giornata della “league phase”, penultimo turno prima della fase decisiva. Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio sono 17 le partite live, tutte da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Sky trasmetterà 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026, offrendo una copertura totale tra dirette, studi e approfondimenti. Tutti i match saranno inoltre disponibili su Sky Business per bar e hotel, grazie all’accordo con Amazon Prime Video.

Le italiane in campo

Il programma propone appuntamenti di grande richiamo per le squadre italiane.

Martedì alle 21, a San Siro, l’Inter ospita l’Arsenal, mentre il Napoli è impegnato in trasferta contro il Copenhagen.

Mercoledì sera, sempre alle 21, riflettori puntati su Atalanta-Athletic Bilbao a Bergamo.

In esclusiva su Prime Video, invece, Juventus-Benfica: i clienti Sky abbonati ad Amazon Prime potranno seguire la gara direttamente tramite l’app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Studi e approfondimenti

Ampio spazio come sempre agli studi di Champions League Show, con la conduzione di Mario Giunta e Federica Masolin. In studio, insieme a Paolo Condò, si alterneranno alcuni dei top talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio.

La serata si chiuderà con After Party e Goleador Europe, condotto da Martina Quaranta.

Champions League su Sky e NOW – Programma completo

Martedì 20 gennaio

Ore 16.30

Kairat Almaty-Club Brugge

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW

Telecronaca: Andrea Voria

Ore 18.45

Bodø/Glimt-Manchester City

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, NOW

Telecronaca: Nicola Roggero

Ore 21 – Diretta Gol

Sky Sport Arena, Sky Sport 251, NOW

Inter-Arsenal

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, NOW

Telecronaca: Fabio Caressa

Commento: Beppe Bergomi

Copenhagen-Napoli

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, NOW

Telecronaca: Riccardo Gentile

Commento: Aldo Serena

Real Madrid-Monaco

Sky Sport Max, Sky Sport 254, NOW

Sporting Lisbona-PSG

Sky Sport Mix, Sky Sport 255, NOW

Tottenham-Borussia Dortmund

Sky Sport 256, NOW

Olympiacos-Bayer Leverkusen

Sky Sport 257, NOW

Villarreal-Ajax

Sky Sport 258, NOW

Mercoledì 21 gennaio

Ore 18.45 – Diretta Gol

Sky Sport 251, NOW

Galatasaray-Atletico Madrid

Sky Sport Uno, Sky Sport 253, NOW

Qarabag-Eintracht Francoforte

Sky Sport 254, NOW

Ore 21 – Diretta Gol

Sky Sport 251, NOW