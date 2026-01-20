Champions League, Napoli frena e l’Inter cade: notte amara per le italiane

Un punto per gli azzurri a Copenaghen contro dieci uomini, i nerazzurri si arrendono all’Arsenal. Vincono Real Madrid e Tottenham, colpi Bodø/Glimt e Sporting
Serata complicata per Napoli e Inter
La settima giornata della fase campionato di UEFA Champions League del martedì non regala sorrisi alle squadre italiane. Il Napoli non va oltre l’1-1 sul campo del Copenaghen, nonostante la superiorità numerica per oltre un’ora, mentre l’Inter cade a San Siro contro l’Arsenal, che si conferma capolista a punteggio pieno.
Una serata europea segnata anche da risultati pesanti: il Real Madrid travolge il Monaco, il Manchester City crolla in Norvegia, mentre il Paris incassa una sconfitta clamorosa a Lisbona.
Copenaghen-Napoli 1-1
Il Napoli spreca una grande occasione. Dopo l’espulsione di Thomas Delaney, gli azzurri sbloccano il match con un colpo di testa di Scott McTominay su corner di Eljif Elmas. Nella ripresa, però, il Copenaghen cresce e trova il pareggio su rigore con Jordan Larsson, a segno sulla ribattuta dopo la parata di Milinković-Savić.
Nel finale i partenopei vanno vicini al gol vittoria con Mathías Olivera e Lorenzo Lucca, ma il risultato non cambia.
Player of the Match: Gabriel Pereira (Copenhagen)
Inter-Arsenal 1-3
A San Siro l’Arsenal conferma il suo momento straordinario. Gabriel Jesus segna una doppietta nel primo tempo, intervallata dal momentaneo pareggio nerazzurro firmato da Petar Sučić. Decisivo anche David Raya, protagonista con una doppia parata su Federico Dimarco.
Nel finale il subentrato Viktor Gyökeres chiude i conti, infliggendo all’Inter la terza sconfitta consecutiva nella fase campionato.
Player of the Match: Gabriel Jesus (Arsenal)
Bodø/Glimt-Manchester City 3-1
Storica vittoria per il Bodø/Glimt, che supera il Manchester City grazie a una prestazione memorabile. Kasper Høgh segna due volte nel primo tempo, poi Jens Petter Hauge trova l’incrocio a inizio ripresa.
Il City accorcia con Rayan Cherki, ma resta in dieci per l’espulsione di Rodri e colpisce anche una traversa.
Player of the Match: Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)
Kairat Almaty-Club Brugge 1-4
Il Club Brugge torna al successo con una prova autoritaria. Aleksandar Stanković apre le marcature, Hans Vanaken raddoppia e nella ripresa arrivano i gol di Romeo Vermant e Brandon Mechele. Nel recupero, rete della bandiera del Kairat con Adilet Sadybekov.
Player of the Match: Mamadou Diakhon (Club Brugge)
Olympiacos-Leverkusen 2-0
L’Olympiacos interrompe una lunga serie negativa contro squadre tedesche. Costinha segna dopo due minuti, Mehdi Taremi raddoppia in contropiede. Il Leverkusen spinge, ma trova sempre un attento Kostas Tzolakis.
Player of the Match: Kostas Tzolakis (Olympiacos)
Real Madrid-Monaco 6-1
Il Real Madrid dilaga al Bernabéu. Kylian Mbappé firma una doppietta contro la sua ex squadra, poi nella ripresa arrivano i gol di Mastantuono, l’autorete di Kehrer, Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Il Monaco segna il gol della bandiera con Jordan Teze.
Player of the Match: Vinícius Júnior (Real Madrid)
Sporting CP-Paris 2-1
Clamorosa caduta dei campioni in carica del Paris. Luis Suárez segna due volte per lo Sporting. In mezzo il momentaneo pareggio di Khvicha Kvaratskhelia, ma al 91’ arriva il colpo di testa decisivo dello stesso Suárez.
Player of the Match: Luis Suárez (Sporting CP)
Tottenham-Borussia Dortmund 2-0
Il Tottenham consolida la corsa alle prime otto. Cristian Romero sblocca il match, poi l’espulsione di Daniel Svensson spiana la strada al gol di Dominic Solanke.
Player of the Match: Pedro Porro (Tottenham)
Villarreal-Ajax 1-2
L’Ajax espugna il campo del Villarreal nel finale. Gli spagnoli passano con Tani Oluwaseyi, pareggio olandese con una punizione di Oscar Gloukh, poi il subentrato Oliver Edvardsen firma il gol decisivo.
Player of the Match: Oscar Gloukh (Ajax)
Il programma di mercoledì
-
Galatasaray-Atlético Madrid (18:45)
-
Qarabağ-Frankfurt (18:45)
-
Atalanta-Athletic Club
-
Chelsea-Pafos
-
Bayern Monaco-Union Saint-Gilloise
-
Juventus-Benfica
-
Newcastle-PSV Eindhoven
-
Marsiglia-Liverpool
-
Slavia Praga-Barcellona
Calcio d’inizio alle 21:00 CET, salvo diversa indicazione.