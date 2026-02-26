Champions League, una gioia e un addio: Atalanta agli ottavi, Juventus eliminata ai supplementari

Serata dalle emozioni opposte per le italiane in Europa: la Dea ribalta il Dortmund e vola avanti, la Juve sfiora l’impresa contro il Galatasaray ma cede nel finale dei supplementari.

La Champions League regala una notte dai due volti al calcio italiano. L’Atalanta firma una rimonta pesantissima contro il Borussia Dortmund e conquista l’accesso agli ottavi, mentre la Juventus accarezza un’impresa clamorosa contro il Galatasaray ma si arrende ai supplementari dopo aver rimontato tre reti di svantaggio.

Juventus eliminata ai supplementari: rimonta e beffa finale

I bianconeri partono con l’obiettivo di ribaltare il pesante passivo dell’andata e lo fanno con coraggio, nonostante le scelte obbligate di Spalletti: McKennie adattato terzino sinistro, Koopmeiners mezzala e Perin preferito a Di Gregorio tra i pali.

La Juventus prova fin da subito a imporre ritmo, mentre il Galatasaray gestisce il possesso cercando di spezzare la partita e limitando le iniziative di Osimhen. Le accelerazioni di Yildiz creano i primi pericoli, ma la svolta arriva dopo la mezz’ora: Torreira atterra Thuram in area, calcio di rigore e Locatelli realizza con freddezza l’1-0.

Nella ripresa l’episodio che cambia la partita: Kelly interviene su Baris Yilmaz, inizialmente ammonito, poi espulso direttamente dopo revisione al Var. Juventus in dieci dal 48’, ma paradossalmente padrona del campo. Il Galatasaray accusa il colpo e arretra.

Al 70’ arriva il 2-0: Kalulu affonda sulla fascia e serve Gatti, schierato centravanti, che trova la zampata vincente. I bianconeri insistono, Thuram sfiora il tris e Yildiz colpisce il palo. All’82’ McKennie firma il 3-0 che porta la sfida ai supplementari.

Nei tempi extra la Juventus paga lo sforzo. Al 106’ Baris Yilmaz serve Osimhen, che supera Perin per il 3-1. I bianconeri tentano l’assalto finale ma non trovano il quarto gol necessario per i rigori. Al 118’ ancora Baris Yilmaz chiude i conti in contropiede per il 3-2. La Juventus saluta la competizione, il Galatasaray prosegue il cammino e affronterà una tra Liverpool e Tottenham agli ottavi.

Atalanta da impresa: 4-1 al Dortmund e pass per gli ottavi

Serata opposta per l’Atalanta, chiamata a rimontare il 2-0 subito in Germania contro il Borussia Dortmund. La squadra di Palladino parte forte e dopo cinque minuti sblocca il risultato: Bernasconi sfonda a sinistra, il cross basso viene deviato da Bensebaini e Scamacca deposita in rete.

I bergamaschi mantengono un atteggiamento offensivo e al 45’ trovano il secondo gol: conclusione dal limite di Zappacosta deviata ancora da Bensebaini che sorprende Kobel e ristabilisce l’equilibrio complessivo.

Nella ripresa il Dortmund prova a reagire, con Beier che colpisce il palo e Brandt che non trova la deviazione decisiva. Al 54’ però l’Atalanta completa la rimonta: cross di De Roon e colpo di testa vincente di Pasalic per il 3-0.

Kovac inserisce Adeyemi per aumentare la pressione offensiva e al 75’ il tedesco riapre la qualificazione con un sinistro a giro che batte Carnesecchi. Sembra l’anticamera dei supplementari, ma nel recupero arriva l’episodio decisivo: Krstovic viene colpito al volto da Bensebaini, l’arbitro Sanchez assegna il rigore dopo revisione Var ed espelle il difensore per somma di ammonizioni. Dal dischetto Samardžic non sbaglia e sigla il 4-1 che vale l’accesso agli ottavi per la Dea.

Una notte europea che lascia in eredità un sorriso e un rimpianto: l’Atalanta continua il suo percorso in Champions, la Juventus esce tra gli applausi ma con l’amarezza di un’impresa solo sfiorata.