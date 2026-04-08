Champions League: vincono Bayern e Arsenal, oggi altri due big match

Champions League, Andata dei Quarti: Successi Esterni per Bayern Monaco e Arsenal. Oggi in Campo le Altre Big
Il Bayern espugna il Bernabeu
Il Bayern Monaco supera il Real Madrid per 2-1 al Santiago Bernabeu, aggiudicandosi il primo atto dei quarti di finale. La formazione tedesca capitalizza su due errori del Real. Il vantaggio bavarese si concretizza al 41′ con Luis Diaz, abile a mettere dentro dopo un’azione corale orchestrata da Harry Kane e rifinita da Gnabry. In avvio di ripresa, al 46′, lo stesso attaccante inglese sigla il raddoppio su assist di Olise.
Nonostante le numerose occasioni create dagli ospiti e le parate determinanti di Manuel Neuer, il Real Madrid riesce a riaprire l’incontro grazie a una rete di Kylian Mbappé. Il gol dell’attaccante francese riduce il divario e mantiene intatte le speranze dei Blancos per la gara di ritorno.
L’Arsenal la vince nel recupero a Lisbona
A Lisbona, l’Arsenal passa per 1-0 contro lo Sporting al termine di una gara inaspettatamente equilibrata. La partita dell’Alvalade resta bloccata sullo zero a zero fino alle battute conclusive. I lusitani ci provano con Araujo, con deviazione provvidenziale sulla traversa di David Raya, assoluto protagonista a difesa della porta inglese.
La svolta nel recupero, al 91′, quando Gabriel Martinelli, entrato nell’ultimo quarto d’ora, serve in profondità Kai Havertz. Il centravanti tedesco anticipa l’uscita di Rui Silva e sigla la rete del vantaggio. La vittoria esterna permette all’Arsenal di tornare alla vittoria dopo un periodo “no”.
Il programma di oggi
Il tabellone dell’andata dei quarti di finale di Champions League si completerà questa sera. Alle ore 21:00 sono previsti i due incontri restanti. Derby spagnolo con in campo Barcellona e Atletico Madrid, in contemporanea l’atteso confronto tra il Paris Saint-Germain e il Liverpool.