Champions League, tonfo Barcellona nel derby spagnolo. Bene il PSG

Dura sconfitta in casa per il Barcellona contro l’Atletico Madrid in Champions League. Il PSG vince e ha un piede in semifinale

La Champions League entra nel vivo, purtroppo senza squadre italiane ancora in corsa. Dopo la sorprendente sconfitta del Real Madrid contro il Bayern Monaco in casa, stasera arriva un altro duro ko, che è andato contro tutti i pronostici della vigilia.

Infatti, il Barcellona – dato tra le favorite per la vittoria finale – ha perso contro l’Atletico Madrid nell’andata del derby spagnolo. La partita è stata condizionata dall’espulsione di Cubarsì nel corso del primo tempo, seguita subito dal gol di Julian Alvarez che ha sbloccato la partita.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nel secondo tempo, Flick tenta di cambiare qualcosa e sostituisce Lewandowski a fine primo tempo. I blaugrana creano tante occasioni da gol, tanto che Musso è migliore in campo, ma il gol lo segna ancora l’Atletico con Sorloth. L’andata finisce così 0-2, ma nel ritorno potrebbe accadere di tutto.

Il PSG non sbaglia in casa contro il Liverpool

La stagione deludente del Liverpool rischia di schiantarsi ancora sul PSG, che ha eliminato gli inglesi già l’anno scorso. I campioni in carica hanno vinto con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Douè e Kvaratskhelia.

I dati della partita indicano un dominio assoluto da parte dei francesi: hanno terminato la partita con 18 tiri contro 3 e addirittura il 74% di possesso palla, segno che il passivo poteva essere ancora più pesante. A questo punto, una rimonta al ritorno inizia a diventare complicata.