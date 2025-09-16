Nella nuova Champions League sorridono le big: i Blancos regolano i francesi 2-1, i Gunners vincono a San Mamés. Juventus e Borussia regalano spettacolo con un 4-4 da brividi.

Serata intensa di Champions League, con vittorie in trasferta e successi di prestigio nei primi impegni della fase a campionato. Al Santiago Bernabéu, il Real Madrid piega 2-1 il Marsiglia di Roberto De Zerbi, mostrando solidità e cinismo nei momenti chiave. Non basta ai francesi la buona organizzazione di gioco, i Blancos colpiscono con la qualità delle loro stelle e si confermano squadra da battere.

Sorrisi anche per l’Arsenal di Mikel Arteta, che davanti a oltre 50mila spettatori di un San Mamés ribollente di tifo, supera l’Athletic Bilbao 2-0. Dopo un primo tempo equilibrato, ci hanno pensato Martinelli al 72’ e Trossard all’87’ a firmare un successo che pesa in termini di fiducia e classifica. Da segnalare la presenza da titolare di Calafiori in difesa, subito convincente alla prima europea con i Gunners.

Spettacolare il pareggio per 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund, con i bianconeri capaci di rimontare due reti di svantaggio nei minuti di recupero grazie a un Vlahovic in formato trascinatore. Colpo grosso in Olanda: il Royale Union Saint-Gilloise espugna Eindhoven battendo il Psv 3-1 con reti di David, Ait El Hadj e Mac Allister.

In Portogallo cade a sorpresa il Benfica, superato 3-2 dal Qarabag, mentre a Londra il Tottenham si impone 1-0 sul Villarreal in una gara equilibrata.

RISULTATI DELLA GIORNATA