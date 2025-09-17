Champions League, esordio da sogno per l’Inter di Chivu: Thuram ferma l’avanzata dell’Ajax.

Come una fenice, all’esordio in Champions League l’Inter spazza i fantasmi della sconfitta contro la Juventus in Campionato e si riscopre. I ragazzi di Cristian Chivu iniziano nel miglior modo possibile l’avventura nell’Europa dei grandi e, senza subire gol, riescono a piegare l’Ajax di John Heitinga per 2-0.

Protagonista assoluto del match è Marcus Thuram, che già in occasione del Derby d’Italia aveva continuato a dare prova delle sue qualità incredibili. E di come, in fondo, sia sempre più imprescindibile per questa squadra.

Champions League: la coppia Thuram-Calhanoglu regala la vittoria all’Inter

Dopo un rigore assegnato all’Inter – annullato dopo pochi secondi dal VAR – la partita si risolve in pochissimi minuti, tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo. Il numero 9 nerazzurro sigla la rete del vantaggio di testa (proprio come sabato scorso contro la Juve) dopo un corner calciato da Hakan Calhanoglu.

Il gol del raddoppio arriva dopo un avvio della seconda metà di gara in discesa per la squadra ospite. Che conquista i primi tre punti in classifica della maxi classifica di Champions ancora una volta grazie all’ennesimo corner perfetto di Calhanoglu che vede Thuram ancora pronto.

Un match poco impegnativo per l’estremo difensore dell’Inter, Yann Sommer, impegnato a mantenere il clean sheet inaugurato questa sera anche in Serie A. Prossima tappa è quella con il Sassuolo in un gremito stadio San Siro, occasione fondamentale per recuperare qualche punto perso e riavvicinarsi alla vetta.