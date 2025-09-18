Notte di Champions League dove il Manchester City vince in casa contro il Napoli rimasto in dieci. Di seguito la partita

Tornano le notti di Champions League per il Napoli di Antonio Conte. La squadra Partenopea, a Manchester, sfiderà la squadra del Manchester City di Pep Guardiola. Il più atteso della partita è sicuramente Kevin De Bruyne.

Per il centrocampista, che ha iniziato al meglio il campionato italiano, sarà una partita molto speciale. Ha indossato la maglia del Manchester City per dieci anni e oggi torna da rivale.

Entrambe le squadre vogliono iniziare la prima di Champions League con una vittoria per questo motivo gli allenatori hanno scelto la miglior formazione. Conte conferma gli undici titolari di Firenze, Guardiola quella con il derby contro lo United.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri; Bernardo (C), Reijnders, Foden, Doku; Haalan

Manchester City-Napoli, primo tempo finisce in pareggio: i Partenopei in 10

Ci siamo! Calcio d’inizio alle ore 21.00 per la notte magica di Champions League tra Manchester City e Napoli. Un primo tempo pieno di azioni che inizia positivamente per il Napoli, ma al 21’esimo qualcosa cambia.

I Partenopei sfiorano il gol con una parata di Donnarumma sul colpo di testa di Beukema. Il ritorno di De Bruyne è durato però solo 25 minuti. Al 21esimo l’espulsione di Di Lorenzo, fallo rivisto al Var per chiara occasione da gol su Haaland, induce Conte a sostituirlo con Olivera.

Milinkovic-Savic decisivo in tre occasioni, nella quarta è aiutato dalla spaccata di Politano attualmente capitano dopo l’uscita di Di Lorenzo, che toglie dalla porta il tiro di Reijnders. Finisce il primo tempo dopo quattro minuti di recupero con un pareggio.

Secondo tempo: Manchester City in vantaggio

Inizia il secondo tempo con il Napoli che si difende ma non riesce mai a tenere palla. Al minuto 56’ vantaggio per il Manchester City: combinazione veloce al limite dell’area e pallonetto di Foden per servire in profondità il norvegese Haaland. Tocco delicato di testa a palombella e Milinkovic battuto.

Per Haaland si tratta del cinquantesimo gol della carriera in Champions League avendo totalizzato 49 presenze.

Raddoppio del City al minuto 65’ con una magia di Doku che riceve palla al limite dell’area, sgasa passando in mezzo a tre avversari e poi di sinistro fa passare il pallone sotto le gambe di Milinkovic.

La partita continua con il possesso palla prolungato del City e baricentro basso del Napoli. Assegnati solo due minuti di recupero. Il Manchester City batte 2 a 0 il Napoli