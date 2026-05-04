Caso arbitri, Schenone dell’Inter verso l’ascolto in Procura: spuntano contatti tra Rocchi e dirigenti di Serie A

L’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale potrebbe allargarsi ulteriormente. Dopo le intercettazioni che coinvolto l’ex designatore Gianluca Rocchi e l’ex supervisore VAR Andrea Gervasoni, i pm vogliono fare chiarezza anche sui rapporti tra classe arbitrale e club di Serie A. In questo quadro potrebbe essere ascoltato Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, che al momento non risulta indagato.

Il ruolo di Schenone e l’intercettazione chiave

Schenone è la figura che, all’interno dell’Inter, cura i rapporti con il mondo arbitrale. Il suo nome entra nel fascicolo dopo una conversazione dell’aprile 2025 tra Rocchi e Gervasoni, nella quale viene pronunciata una frase ritenuta significativa dagli inquirenti: “loro non lo vogliono più vedere”.

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Il possibile riferimento sarebbe alle designazioni arbitrali e, in particolare, alla scelta di Daniele Doveri per la semifinale di Coppa Italia 2025. Secondo l’ipotesi al vaglio, quella designazione avrebbe potuto evitare una sua eventuale presenza in finale. Una zona grigia che la Procura vuole approfondire.

Nuovi esperti e altri club sotto osservazione

Il caso non riguarda soltanto l’Inter. Stando agli ultimi aggiornamenti sarebbero arrivati sei nuovi esposti, presentati da arbitri o ex arbitri, mentre nelle intercettazioni emergerebbero anche contatti tra Rocchi e altri dirigenti di Serie A.

Nessun dirigente di club, al momento, risulta indagato, ma la Procura punta a capire se ci siano stati tentativi di condizionare o influenzare il sistema delle designazioni. Una vicenda ancora tutta da chiarire, ma destinata a pesare sul finale di stagione, perché quando entrammo in campo intercettazioni, procure e arbitri, il VAR sembra quasi la parte semplice.