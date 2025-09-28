Primo gol in Serie A per il baby talento giallorosso, che di testa regala un punto ai salentini. Per Italiano altro stop lontano dal Dall’Ara.

Il Bologna di Vincenzo Italiano non sfata il tabù trasferta e si fa rimontare al Via del Mare dal Lecce di Eusebio Di Francesco. Dopo il vantaggio iniziale di Lassana Coulibaly, i rossoblù reagiscono e ribaltano il punteggio con Orsolini e Odgaard.

Sembra fatta, ma al 90’ ci pensa Francesco Camarda: colpo di testa da attaccante puro e primo centro in Serie A per il 2008 giallorosso. Un gol che vale il 2-2 finale e che accende l’entusiasmo del pubblico salentino.