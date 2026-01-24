Calciomercato Napoli: in arrivo l’esterno sinistro

Il calciomercato invernale del Napoli entra nel vivo dopo le cessioni di Lucca e Lang, la società azzurra è decisa ad intervenire con decisione per allungare la rosa di Conte rinforzando (dopo l’attacco) anche la corsia laterale sinistra.

Napoli: dopo Giovane ecco l’esterno

In attesa del tesseramento di Giovane del Verona, il Napoli si muove per un altro rinforzo in attacco. Le partenze di Lucca e Lang hanno infatti sbloccato l’indice di liquidità e permetteranno al Napoli di acquistare almeno un altro rinforzo.

La necessità è quella di trovare un calciatore pronto, capace di integrarsi immediatamente negli schemi di Conte per tamponare i tanti infortuni e far fronte al duro calendario degli azzurri di gennaio e febbraio.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tempo stringe e gli azzurri non possono impelagarsi in trattative troppo lunghe. Forse anche per questo motivo che l’arrivo di Abde Ezzalzouli, talento marocchino del Betis, appare oggi difficile nonostante il grandissimo gradimento di Manna.

Il marocchino di ventiquattro anni rappresenterebbe il profilo ideale per Conte viste le sue qualità nel dribbling e la su applicazione in fase di non possesso. Tuttavia, strapparlo alla squadra di Pellegrini non sarà semplice, non tanto per la richiesta di 20 e i 25 milioni di euro ma per le modalità di pagamento, visto che gli azzurri non possono impegnarsi per un trasferimento a titolo definitivo in questa sessione di mercato.

Anche per questa ragione gli azzurri starebbero seguendo anche altre piste, come quella che porta a Jeremie Boga. L’ex esterno di Sassuolo e Atalanta sembra ormai aver concluso la sua esperienza al Nizza dopo un periodo turbolento in Francia e aspetta solo l’occasione giusta per tornare in Serie A.

Occhio anche al nome nuovo, quello di Jadon Sancho, attualmente all’Aston Villa ma di proprietà del Manchester United. Nonostante il recente gol in Europa League, il minutaggio ridotto sotto la gestione Emery potrebbe favorire un’uscita in prestito, ma il problema in questo caso sarebbe l’ingaggio.

Attenzione anche al profilo di Justin Njinmah del Werder Brema. L’esterno 25enne piace molto agli azzurri e sarebbe più alla portata.

Napoli, gli obiettivi in Serie A

Più semplice, invece, arrivare a Daniel Maldini, esterno che ha faticato a trovare spazio all’Atalanta, per il quale Manna avrebbe già da tempo intavolato discorsi con la Dea.

In lista anche Armand Laurienté, francese del Sassuolo. Tra i due club non risultano contatti ufficiali, ma la sua candidatura resta una soluzione concreta.

