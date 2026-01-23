Calciomercato Juventus: in arrivo il nuovo attaccante, le cifre

La Juventus è pronta a chiudere per un nuovo attaccante. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Torino, i bianconeri sarebbero pronti a chiudere per una nuova punta per Luciano Spalletti.

Juventus: ecco il sostituto di Vlahovic

Dopo l’infortunio di Vlahovic, i bianconeri hanno lavorato in questa sessione di calciomercato di gennaio per acquistare una punta.

Nelle ultime ore Marco Ottolini, uomo mercato della Juventus, avrebbe però rotto gli indugi per chiudere l’affare Youssef En-Nesyri. La trattativa, infatti, sarebbe entrata nel vivo nella giornata di ieri dopo il vertice di giornata che avrebbero portato ad un’intesa di massima con il Fenerbahce.

Per acquistare En-Nesyri i bianconeri spenderanno 5 milioni di euro per prestito oneroso, con la cifra che includerà anche la copertura dell’ingaggio del calciatore fino al termine della stagione.

Per il riscatto, senza obbligo come richiesto dalla Juve, serviranno 20 milioni di euro a fine anno. Un dettaglio non da poco, che ha richiesto ore di mediazione ma che avrebbe sbloccato l’affare.

En-Nesyri, 28 anni, rientrato in Turchia dopo l’avventura in Coppa d’Africa con il sui Marocco nella giornata di oggi dovrebbe incontrare personalmente Ottolini.

L’attaccante marocchino chiede garanzie sul progetto a lungo termine e, visto il diritto di riscatto a giugno, spera di non ritrovarsi sul mercato a giugno.

L’obiettivo è chiudere entro il weekend per consegnare a Luciano Spalletti il rinforzo fisico richiesto già per la sfida contro il Parma del 1° febbraio.

Juventus: En-Nesyri allontana Mateta

L’arrivo di En-Nesyri a Torino chiuda la porta a Jean-Philippe Mateta. Nonostante i tentativi dell’entourage del francese di forzare la mano, il Crystal Palace avrebbe di fatto tolto il calciatore dal mercato.

Il club inglese, infatti, è rimasto fermo sulle proprie posizioni: nessuna apertura al prestito secco o con diritto, gli inglesi avevano chiesto l’obbligo di riscatto (tra l’altro a cifre ritenute eccessive dalla Juve.

Per tale motivo, salvo clamorosi colpi di scena invernali, il capitolo Mateta sembrerebbe da considerarsi archiviato.