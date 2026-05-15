Calcio su Sky e NOW dal 15 al 20 maggio: Serie A con Juve-Fiorentina e la festa scudetto Inter, Serie C playoff, Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Un lungo weekend di grande calcio: la 37ª giornata di Serie A domenica 17 con tre match in co-esclusiva, i playoff e i playout di Serie C, Arsenal-Burnley e City-Bournemouth in Premier, il titolo al Bayern in Bundesliga, il derby Paris FC-PSG in Ligue 1.

Cinque giorni di calcio senza sosta su Sky e NOW: dalla 37ª giornata di Serie A Enilive — con la festa scudetto dell’Inter sullo sfondo — ai playoff e playout di Serie C Sky Wifi, fino alle ultime battute di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Il programma va da venerdì 15 a mercoledì 20 maggio.

Serie A Enilive, 37ª giornata: Juve-Fiorentina e la festa dell’Inter

Domenica 17 maggio la Serie A torna su Sky con tre match in co-esclusiva. Alle 12 si giocano in contemporanea Juventus-Fiorentina (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K — telecronaca Massimo Compagnoni, commento Aldo Serena) e Como-Parma (Sky Sport 253 — telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi), entrambe decisive per la corsa Champions e seguibili anche su Diretta Gol (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Alle 20.45 chiude la giornata Sassuolo-Lecce (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K — telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti).

A partire dalle 17 su Sky Sport 24 collegamenti speciali da Milano per seguire la festa scudetto dell’Inter: Andrea Paventi e Matteo Barzaghi inviati per le strade della città, Roberta Noè da una terrazza esclusiva su Piazza Duomo.

Gli studi: venerdì 15 alle 23 Friday Night con Sangiuliano, Marianella, Gentile e Ljubicic. Sabato 16 alle 14 La Casa dello Sport con Giunta, Massara, Biolchi e Compagnoni, alle 21 Saturday Night con Benci, Gentile e Borghi. Domenica 17 alle 11 e alle 14 edizione speciale di Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Bergomi, Marchegiani, Montolivo, Marocchi e Bucciantini. Lunedì 18 alle 23 L’Originale con Bonan, Di Marzio, Fayna, Baldaccini, Gotti e Teotino.

Serie C Sky Wifi: playoff, playout e Supercoppa

Sabato 16 maggio alle 20.30 doppio appuntamento: il ritorno dei playout con Torres-Bra (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e la terza e ultima giornata della Supercoppa di Serie C con L.R. Vicenza-Benevento (Sky Sport Uno e Sky Sport 252).

Domenica 17 scatta il secondo turno della fase nazionale dei playoff: alle 20 in campo Salernitana-Ravenna (Sky Sport 253), Casarano-Union Brescia (Sky Sport 254) e Potenza-Ascoli (Sky Sport 255); alle 20.45 Lecco-Catania (Sky Sport Uno e Sky Sport 252).

Mercoledì 20 le partite di ritorno: alle 20 Union Brescia-Casarano (Sky Sport 254) e Ascoli-Potenza (Sky Sport 255); alle 20.30 Catania-Lecco (Sky Sport Calcio e Sky Sport 252); alle 20.45 Ravenna-Salernitana (Sky Sport 253).

Premier League, 37ª giornata: Arsenal e City si giocano il titolo

La penultima giornata di Premier si apre venerdì 15 alle 21 con Aston Villa-Liverpool (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K — telecronaca Paolo Ciarravano). Domenica 17 alle 13.30 tocca a Manchester United-Nottingham Forest (Sky Sport 255 — telecronaca Nicola Roggero) e alle 18.30 a Newcastle-West Ham (Sky Sport Calcio — telecronaca Massimo Marianella); alle 16 Diretta Gol con i quattro match in contemporanea (Brentford-Crystal Palace, Everton-Sunderland, Leeds-Brighton, Wolverhampton-Fulham) su Sky Sport Calcio.

I due scontri decisivi per il titolo arrivano a inizio settimana: lunedì 18 alle 21 l’Arsenal ospita il Burnley (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K — telecronaca Massimo Marianella); martedì 19 alle 20.30 il Manchester City è di scena a Bournemouth (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K — telecronaca Federico Zancan). Chiude il turno Chelsea-Tottenham martedì 19 alle 21.15 (Sky Sport Calcio — telecronaca Paolo Ciarravano). Per la Women’s Super League, sabato 16 alle 14 su Sky Sport Mix va in scena Chelsea-Manchester United (telecronaca Gaia Brunelli).

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Bundesliga, ultima giornata: la festa del Bayern Monaco

Sabato 16 alle 15.30 si chiude la Bundesliga con Bayern Monaco-Colonia (Sky Sport 251 — telecronaca Pietro Nicolodi): al triplice fischio scatterà la festa dei neocampioni di Germania. Alla stessa ora su Sky Sport Calcio Diretta Gol con tutte le partite del turno. Nella Zweite Bundesliga (domenica 17 alle 15.30), Elversberg e Hannover inseguono la promozione diretta: Elversberg-Preussen Munster su Sky Sport 251 (telecronaca Calogero Destro) e Hannover-Norimberga su Sky Sport 252 (telecronaca Riccardo Morelli).

Ligue 1, ultima giornata: il derby Paris FC-PSG

Chiude il programma internazionale la 34ª e ultima giornata di Ligue 1: domenica 17 alle 21 il derby della capitale Paris FC-PSG (Sky Sport 256 — telecronaca Gianluigi Bagnulo) e Lione-Lens (Sky Sport 257 — telecronaca Elia Faggion).

La Casa dello Sport Internazionale seguirà l’intero weekend: sabato 16 con Niccolò Omini e Massimo Marianella, domenica 17 con Filippo Benincampi e Paolo Ciarravano, lunedì 18 con Federica Lodi e Paolo Ciarravano, martedì 19 con Federica Lodi e Paolo Di Canio.

Il programma completo

SERIE A ENILIVE — DOMENICA 17 MAGGIO

Ore 12.00 — Juventus-Fiorentina | Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K | Compagnoni/Serena

Ore 12.00 — Como-Parma | Sky Sport 253 | Gentile/Gobbi

Ore 12.00 — Diretta Gol | Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Ore 20.45 — Sassuolo-Lecce | Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K | Massara/Minotti

SERIE C SKY WIFI

Sab. 16/5 ore 20.30 — Torres-Bra (playout ritorno) | Sky Sport Calcio e 251

Sab. 16/5 ore 20.30 — L.R. Vicenza-Benevento (Supercoppa 3ª giornata) | Sky Sport Uno e 252

Dom. 17/5 ore 20.00 — Salernitana-Ravenna | Sky Sport 253

Dom. 17/5 ore 20.00 — Casarano-Union Brescia | Sky Sport 254

Dom. 17/5 ore 20.00 — Potenza-Ascoli | Sky Sport 255

Dom. 17/5 ore 20.45 — Lecco-Catania | Sky Sport Uno e 252

Mer. 20/5 ore 20.00 — Union Brescia-Casarano | Sky Sport 254

Mer. 20/5 ore 20.00 — Ascoli-Potenza | Sky Sport 255

Mer. 20/5 ore 20.30 — Catania-Lecco | Sky Sport Calcio e 252

Mer. 20/5 ore 20.45 — Ravenna-Salernitana | Sky Sport 253

PREMIER LEAGUE

Ven. 15/5 ore 21.00 — Aston Villa-Liverpool | Sky Sport Calcio e 4K | Ciarravano

Dom. 17/5 ore 13.30 — Manchester United-Nottingham Forest | Sky Sport 255 | Roggero

Dom. 17/5 ore 16.00 — Diretta Gol | Sky Sport Calcio

Dom. 17/5 ore 18.30 — Newcastle-West Ham | Sky Sport Calcio | Marianella

Lun. 18/5 ore 21.00 — Arsenal-Burnley | Sky Sport Uno, Calcio e 4K | Marianella

Mar. 19/5 ore 20.30 — Bournemouth-Manchester City | Sky Sport Uno e 4K | Zancan

Mar. 19/5 ore 21.15 — Chelsea-Tottenham | Sky Sport Calcio | Ciarravano

WOMEN’S SUPER LEAGUE

Sab. 16/5 ore 14.00 — Chelsea-Manchester United | Sky Sport Mix | Brunelli

BUNDESLIGA

Sab. 16/5 ore 15.30 — Bayern Monaco-Colonia | Sky Sport 251 | Nicolodi

Sab. 16/5 ore 15.30 — Diretta Gol | Sky Sport Calcio

Dom. 17/5 ore 15.30 — Elversberg-Preussen Munster | Sky Sport 251 | Destro

Dom. 17/5 ore 15.30 — Hannover-Norimberga | Sky Sport 252 | Morelli

LIGUE 1