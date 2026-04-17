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Calcio

Il grande calcio del weekend su Sky e NOW: Manchester City-Arsenal il big match, Inter e Roma in Serie A

Redazione
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Guardiola e Arteta
Premier League Manchester City v Arsenal Pep Guardiola manager of Manchester City and Mikel Arteta manager of Arsenal embrace ahead of the Premier League match Manchester City vs Arsenal at Etihad Stadium, Manchester, United Kingdom, 31st March 2024 (Photo by Mark Cosgrove News Images) Copyright: xMarkxCosgrove NewsxImagesx

Da venerdì 17 a lunedì 20 aprile un fine settimana ricchissimo con Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Domenica il duello per il titolo inglese all’Etihad, sabato Roma-Atalanta. Montella ospite speciale a Sky Calcio Club

Un weekend di calcio da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Dal 17 al 20 aprile sono in programma la 33ª giornata di Serie A Enilive, la 37ª giornata di Serie C Sky Wifi, la 33ª giornata di Premier League, la 30ª giornata di Bundesliga e la 30ª giornata di Ligue 1.

CALCIO Serie A AS Roma vs Parma Calcio

Giampiero Gasperini head coach of AS Roma during the match of 9th day of the Serie A Championship between A.S. Roma and Parma Calcio at the Olimpico Stadium on Oct 29, 2025 in Rome, Italy. during AS Roma vs Parma Calcio, Italian soccer Serie A match in Rome, Italy, October 29 2025

Serie A Enilive: Inter apre, Roma-Atalanta il clou di sabato

Stasera venerdì 17 aprile alle 20:45 si apre la trentatreesima giornata con Inter-Cagliari su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi). In studio dalle 20:00 e 22:45 Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Walter Zenga e Massimo Marianella.

Sabato 18 aprile alle 20:45 il big match di giornata: Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo; inviati Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Massimiliano Nebuloni). Dal pomeriggio La Casa dello Sport – Day dalle 14:00 con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Michele Padovano. Pre e postpartita con Saturday Night: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Aldo Serena.

Domenica 19 aprile alle 18:00 tocca a Pisa-Genoa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 (telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti). In studio dalle 12:00 La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi, Dario Massara e Angelo Carotenuto; dalle 15:30 Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Federico Zancan. Serata con Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa e ospite speciale il CT della Turchia Vincenzo Montella.

Lunedì 20 aprile chiude la giornata L’Originale dalle 22:45 con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e tutta la squadra.

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Serie C Sky Wifi: 37ª giornata, nove gare sabato nel Girone B

Sabato 18 aprile alle 20:30 in campo le nove partite del Girone B: Carpi-Forlì (Sky Sport Mix), Ascoli-Guidonia Montecelio (252), Pineto-Arezzo (253), Ravenna-Vis Pesaro (254), Perugia-Campobasso (255), Bra-Ternana (256), Pianese-Juventus Next Gen (257), Torres-Gubbio (258), Sambenedettese-Pontedera (259).

Domenica 19 aprile alle 14:30 dieci incontri: Union Brescia-Dolomiti Bellunesi (Sky Sport Calcio), Lecco-Lumezzane (251), Giana Erminio-Inter U23 (252), Novara-Cittadella (253), L.R. Vicenza-Pergolettese (254), Trento-Renate (255), Virtus Verona-Alcione Milano (256), Albinoleffe-Triestina (257), Pro Vercelli-Ospitaletto Franciacorta (258), Pro Patria-Arzignano Valchiampo (259).

Sempre domenica alle 20:30 altri dieci match: Salernitana-AZ Picerno (Sky Sport Uno e 251), Giugliano-Benevento (Sky Sport Mix e 252), Catania-Potenza (251), Monopoli-Foggia (253), Casarano-Crotone (254), Cosenza-Trapani (255), Sorrento-Atalanta U23 (256), Audace Cerignola-Team Altamura (257), Latina-Casertana (258), Siracusa-Cavese (259).

City arsenal

Premier League: City-Arsenal decide (quasi) tutto

In Inghilterra la 33ª giornata si apre sabato 18 aprile con cinque partite: alle 13:30 Brentford-Fulham (Sky Sport Uno e 4K, telecronaca Nicola Roggero); alle 16:00 Newcastle-Bournemouth (Sky Sport Uno, telecronaca Massimo Marianella) e Leeds-Wolverhampton (Sky Sport 251, telecronaca Matteo Marceddu); alle 18:30 Tottenham-Brighton (Sky Sport Uno e 4K, telecronaca Paolo Ciarravano); alle 21:00 Chelsea-Manchester United (Sky Sport Uno, telecronaca Federico Zancan). In studio dalle 13:00, 15:30 e 18:00 La Casa dello Sport Internazionale con Federica Lodi e Paolo Di Canio.

Domenica 19 aprile alle 15:00 Everton-Liverpool (Sky Sport Arena e 4K, telecronaca Nicola Roggero) e alle 17:30 il grande appuntamento: Manchester City-Arsenal, il duello al vertice per il titolo all’Etihad Stadium, in diretta su Sky Sport Uno con telecronaca Massimo Marianella e commento Riccardo Montolivo. In studio dalle 19:30 La Casa dello Sport Internazionale con Federica Lodi, Paolo Di Canio e Federico Zancan.

Lunedì 20 aprile alle 21:00 chiude Crystal Palace-West Ham (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, telecronaca Paolo Ciarravano).

Bundesliga: Bayern verso il titolo, City permettendo

La 30ª giornata si apre stasera con St. Pauli-Colonia alle 20:30 su Sky Sport Mix (telecronaca Paolo Redi). Sabato 18 alle 15:30 Hoffenheim-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio, telecronaca Nicolò Ramella) e alle 18:30 Eintracht Francoforte-Lipsia (Sky Sport Calcio, telecronaca Federico Botti). Domenica 19 alle 15:30 Friburgo-Heidenheim (canale YouTube Sky Sport, telecronaca Elia Faggion), alle 17:30 Bayern Monaco-Stoccarda (Sky Sport 252, telecronaca Paolo Ciarravano) — i bavaresi potrebbero aggiudicarsi il titolo in caso di vittoria e sconfitta del Dortmund — e alle 19:30 Borussia Mönchengladbach-Mainz (Sky Sport Max, telecronaca Federico Zanon).

Ligue 1: PSG-Lione domenica sera

Stasera alle 20:45 Lens-Tolosa su Sky Sport 252 (telecronaca Federico Zanon). Domenica 19 aprile alle 20:45 PSG-Olympique Lione su Sky Sport Calcio (telecronaca Gianluigi Bagnulo).

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