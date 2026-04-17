Il grande calcio del weekend su Sky e NOW: Manchester City-Arsenal il big match, Inter e Roma in Serie A

Da venerdì 17 a lunedì 20 aprile un fine settimana ricchissimo con Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Domenica il duello per il titolo inglese all’Etihad, sabato Roma-Atalanta. Montella ospite speciale a Sky Calcio Club

Un weekend di calcio da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Dal 17 al 20 aprile sono in programma la 33ª giornata di Serie A Enilive, la 37ª giornata di Serie C Sky Wifi, la 33ª giornata di Premier League, la 30ª giornata di Bundesliga e la 30ª giornata di Ligue 1.

Serie A Enilive: Inter apre, Roma-Atalanta il clou di sabato

Stasera venerdì 17 aprile alle 20:45 si apre la trentatreesima giornata con Inter-Cagliari su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi). In studio dalle 20:00 e 22:45 Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Walter Zenga e Massimo Marianella.

Sabato 18 aprile alle 20:45 il big match di giornata: Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo; inviati Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Massimiliano Nebuloni). Dal pomeriggio La Casa dello Sport – Day dalle 14:00 con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Michele Padovano. Pre e postpartita con Saturday Night: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Aldo Serena.

Domenica 19 aprile alle 18:00 tocca a Pisa-Genoa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 (telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti). In studio dalle 12:00 La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi, Dario Massara e Angelo Carotenuto; dalle 15:30 Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Federico Zancan. Serata con Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa e ospite speciale il CT della Turchia Vincenzo Montella.

Lunedì 20 aprile chiude la giornata L’Originale dalle 22:45 con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e tutta la squadra.

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Serie C Sky Wifi: 37ª giornata, nove gare sabato nel Girone B

Sabato 18 aprile alle 20:30 in campo le nove partite del Girone B: Carpi-Forlì (Sky Sport Mix), Ascoli-Guidonia Montecelio (252), Pineto-Arezzo (253), Ravenna-Vis Pesaro (254), Perugia-Campobasso (255), Bra-Ternana (256), Pianese-Juventus Next Gen (257), Torres-Gubbio (258), Sambenedettese-Pontedera (259).

Domenica 19 aprile alle 14:30 dieci incontri: Union Brescia-Dolomiti Bellunesi (Sky Sport Calcio), Lecco-Lumezzane (251), Giana Erminio-Inter U23 (252), Novara-Cittadella (253), L.R. Vicenza-Pergolettese (254), Trento-Renate (255), Virtus Verona-Alcione Milano (256), Albinoleffe-Triestina (257), Pro Vercelli-Ospitaletto Franciacorta (258), Pro Patria-Arzignano Valchiampo (259).

Sempre domenica alle 20:30 altri dieci match: Salernitana-AZ Picerno (Sky Sport Uno e 251), Giugliano-Benevento (Sky Sport Mix e 252), Catania-Potenza (251), Monopoli-Foggia (253), Casarano-Crotone (254), Cosenza-Trapani (255), Sorrento-Atalanta U23 (256), Audace Cerignola-Team Altamura (257), Latina-Casertana (258), Siracusa-Cavese (259).

Premier League: City-Arsenal decide (quasi) tutto

In Inghilterra la 33ª giornata si apre sabato 18 aprile con cinque partite: alle 13:30 Brentford-Fulham (Sky Sport Uno e 4K, telecronaca Nicola Roggero); alle 16:00 Newcastle-Bournemouth (Sky Sport Uno, telecronaca Massimo Marianella) e Leeds-Wolverhampton (Sky Sport 251, telecronaca Matteo Marceddu); alle 18:30 Tottenham-Brighton (Sky Sport Uno e 4K, telecronaca Paolo Ciarravano); alle 21:00 Chelsea-Manchester United (Sky Sport Uno, telecronaca Federico Zancan). In studio dalle 13:00, 15:30 e 18:00 La Casa dello Sport Internazionale con Federica Lodi e Paolo Di Canio.

Domenica 19 aprile alle 15:00 Everton-Liverpool (Sky Sport Arena e 4K, telecronaca Nicola Roggero) e alle 17:30 il grande appuntamento: Manchester City-Arsenal, il duello al vertice per il titolo all’Etihad Stadium, in diretta su Sky Sport Uno con telecronaca Massimo Marianella e commento Riccardo Montolivo. In studio dalle 19:30 La Casa dello Sport Internazionale con Federica Lodi, Paolo Di Canio e Federico Zancan.

Lunedì 20 aprile alle 21:00 chiude Crystal Palace-West Ham (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, telecronaca Paolo Ciarravano).

Bundesliga: Bayern verso il titolo, City permettendo

La 30ª giornata si apre stasera con St. Pauli-Colonia alle 20:30 su Sky Sport Mix (telecronaca Paolo Redi). Sabato 18 alle 15:30 Hoffenheim-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio, telecronaca Nicolò Ramella) e alle 18:30 Eintracht Francoforte-Lipsia (Sky Sport Calcio, telecronaca Federico Botti). Domenica 19 alle 15:30 Friburgo-Heidenheim (canale YouTube Sky Sport, telecronaca Elia Faggion), alle 17:30 Bayern Monaco-Stoccarda (Sky Sport 252, telecronaca Paolo Ciarravano) — i bavaresi potrebbero aggiudicarsi il titolo in caso di vittoria e sconfitta del Dortmund — e alle 19:30 Borussia Mönchengladbach-Mainz (Sky Sport Max, telecronaca Federico Zanon).

Ligue 1: PSG-Lione domenica sera

Stasera alle 20:45 Lens-Tolosa su Sky Sport 252 (telecronaca Federico Zanon). Domenica 19 aprile alle 20:45 PSG-Olympique Lione su Sky Sport Calcio (telecronaca Gianluigi Bagnulo).