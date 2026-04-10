Calcio su Sky e NOW nel weekend: Serie A con Roma-Pisa e Atalanta-Juventus, Premier League, Bundesliga e Serie C

Da oggi venerdì 10 a lunedì 13 aprile un weekend ricchissimo di calcio sulle piattaforme Sky e NOW. In Serie A tre match in co-esclusiva, in Premier League il big match Chelsea-Manchester City domenica. Montella ospite speciale a Sky Calcio Club

Un fine settimana di grande calcio attende gli abbonati Sky e NOW. Da oggi, venerdì 10 aprile, fino a lunedì 13, sono in programma la 32ª giornata di Serie A Enilive, la 36ª giornata di Serie C Sky Wifi, la 32ª giornata di Premier League, la 29ª giornata di Bundesliga e la 29ª giornata di Ligue 1.

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Serie A Enilive: Roma-Pisa apre, Atalanta-Juve il clou

Si parte stasera con il primo dei tre match in co-esclusiva della trentaduesima giornata. Alle 20:45 è in programma Roma-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con la telecronaca di Davide Polizzi e il commento di Massimo Gobbi. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. In studio dalle 20:00 e dalle 22:45 Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Alessio Scarchilli e Massimo Marianella, con Stefano Meloccaro e Stefano Pescosolido in collegamento da Montecarlo.

Sabato 11 aprile alle 20:45 il piatto forte è Atalanta-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con Federico Zancan al microfono e Luca Marchegiani al commento. Dal pomeriggio La Casa dello Sport – Day dalle 14:00 con Mario Giunta, Dario Massara, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano. Pre e postpartita affidati a Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.

Domenica 12 aprile alle 18:00 chiude il trittico della Serie A Bologna-Lecce su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, con Daniele Barone in telecronaca e Giancarlo Marocchi al commento. In studio dalle 12:00 La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi e Alessandro Biolchi, dalle 15:30 Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti. Serata con Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa insieme a Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis, con ospite speciale il CT della Turchia Vincenzo Montella. In contemporanea Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara.

Lunedì 13 aprile chiude la giornata L’Originale dalle 20:00 e dalle 22:45 con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Walter Zenga.

Serie C Sky Wifi: 36ª giornata, si parte stasera

Questa sera alle 20:30 apre la trentaseiesima giornata di Serie C con Alcione Milano-Lecco su Sky Sport 252.

Sabato 11 aprile alle 14:30 sei partite in contemporanea: Lumezzane-Union Brescia (Sky Sport Calcio e 251), Campobasso-Bra (Sky Sport 252), Triestina-Giana Erminio (253), Pineto-Torres (254), Gubbio-Pianese (255) e Pergolettese-Virtus Verona (256). Alle 17:30 Forlì-Ascoli (Sky Sport Calcio e 251) e L.R. Vicenza-Novara (252).

Domenica 12 aprile alle 12:30 Ternana-Perugia (Sky Sport Calcio e 257) e Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio (Sky Sport Arena e 258). Alle 14:30 sei incontri: Trapani-Salernitana (Sky Sport Calcio e 251), Atalanta U23-Monopoli (252), Foggia-Siracusa (253), Casertana-Audace Cerignola (254), Team Altamura-Giugliano (255) e Latina-Casarano (256). Alle 17:30 cinque gare: Arezzo-Livorno (252), Pontedera-Ravenna (253), Cittadella-Trento (254), Vis Pesaro-Carpi (255) e Ospitaletto Franciacorta-Albinoleffe (256). Alle 20:30 Inter U23-Arzignano Valchiampo (Sky Sport Arena e 252) e Potenza-Sorrento (Sky Sport Max e 253).

Lunedì 13 aprile alle 20:30 cinque match: Benevento-Cavese (Sky Sport Uno e 251), Crotone-Catania (Sky Sport Arena e 252), AZ Picerno-Cosenza (253), Renate-Pro Vercelli (254) e Dolomiti Bellunesi-Pro Patria (255).

Premier League: Chelsea-Manchester City il big match domenica

La 32ª giornata di Premier League è già iniziata stasera con West Ham-Wolverhampton alle 21:00 su Sky Sport Max (telecronaca Paolo Ciarravano).

Sabato 11 aprile tre appuntamenti: alle 13:30 Arsenal-Bournemouth su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e Sky Sport 4K (telecronaca Massimo Marianella); alle 16:00 Brentford-Everton su Sky Sport Max e Sky Sport 259 (telecronaca Nicolò Ramella) e Burnley-Brighton su Sky Sport Mix (telecronaca Matteo Marceddu); alle 18:30 Liverpool-Fulham su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (telecronaca Paolo Ciarravano). In studio dalle 13:00, 15:30 e 18:00 La Casa dello Sport Internazionale con Federica Lodi e Nicola Roggero.

Domenica 12 aprile alle 15:00 tre gare in contemporanea: Sunderland-Tottenham (Sky Sport Arena e 4K, telecronaca Paolo Ciarravano), Crystal Palace-Newcastle (Sky Sport 257, telecronaca Matteo Marceddu) e Nottingham Forest-Aston Villa (Sky Sport 258, telecronaca Massimo Marianella). Alle 17:30 il big match Chelsea-Manchester City su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (telecronaca Federico Zancan). In studio dalle 19:30 La Casa dello Sport Internazionale con Federica Lodi e Paolo Di Canio.

Lunedì 13 aprile alle 21:00 chiude Manchester United-Leeds su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (telecronaca Paolo Ciarravano).

Bundesliga: Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen il big match

La 29ª giornata di Bundesliga è aperta stasera da Augsburg-Hoffenheim alle 20:30 su Sky Sport Mix (telecronaca Pietro Nicolodi). Sabato 11 aprile alle 15:30 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen su Sky Sport Uno e Sky Sport 258 (telecronaca Pietro Nicolodi), alle 18:30 St. Pauli-Bayern Monaco su Sky Sport 253 (telecronaca Filippo Benincampi). Domenica 12 aprile alle 15:30 Colonia-Werder Brema (Sky Sport Mix, telecronaca Filippo Benincampi), alle 17:30 Stoccarda-Amburgo (Sky Sport 257, telecronaca Federico Zanon) e alle 19:30 Mainz-Friburgo (Sky Sport Mix, telecronaca Pietro Nicolodi).

Ligue 1: Paris FC-Monaco stasera, poi Lione domenica

In Francia la 29ª giornata di Ligue 1 propone stasera alle 19:00 Paris FC-Monaco su Sky Sport 253 (telecronaca Gianluigi Bagnulo) e domenica 12 aprile alle 20:45 Olympique Lione-Lorient su Sky Sport Calcio (telecronaca Gianluigi Bagnulo).