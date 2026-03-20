Calcio su Sky e NOW dal 20 al 22 marzo: Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 in diretta

Un weekend ricchissimo: Juventus-Sassuolo e Roma-Lecce in Serie A, il Tyne-Wear derby in Premier League, Bayern Monaco-Union Berlino in Bundesliga e Nizza-PSG in Ligue 1. Tutta la 33ª giornata di Serie C in esclusiva

Dal 20 al 22 marzo il palinsesto calcistico di Sky e NOW è stracolmo di appuntamenti. Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 garantiscono un fine settimana di calcio praticamente ininterrotto, con gare di primo piano su tutti i fronti.

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Serie A Enilive: 30ª giornata con Juventus-Sassuolo e Roma-Lecce

Tre le partite in co-esclusiva per la trentesima giornata di campionato. Si parte venerdì 20 marzo alle 20.45 con Genoa-Udinese su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, telecronaca di Daniele Barone con il commento di Massimo Gobbi. Sabato 21 marzo alle 20.45 il palcoscenico è per Juventus-Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. Domenica 22 marzo alle 18 chiude il trittico Roma-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, telecronaca di Stefano Borghi e commento di Riccardo Montolivo.

Venerdì sera dalle 20 appuntamento con Friday Night condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano. Sabato pomeriggio dalle 14 La Casa dello Sport Day con Mario Giunta, e in serata Saturday Night con Giorgia Cenni. Domenica lo Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Bergomi, Marchegiani, Di Canio, Costacurta e De Grandis. Lunedì sera L’Originale dalle 22.45 con Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio.

Serie C Sky Wifi: 33ª giornata dal 20 al 23 marzo

Tutta la Serie C è in esclusiva su Sky e NOW. Venerdì 20 marzo alle 20.30 cinque partite in contemporanea: Ternana-Sambenedettese, Bra-Arezzo e Perugia-Torres per il Girone B, Trento-Triestina e Virtus Verona-Albinoleffe per il Girone A.

Sabato 21 marzo doppio turno: alle 14.30 sei gare tra cui Juventus Next Gen-Gubbio, Atalanta U23-Casertana e Giana Erminio-Pergolettese; alle 17.30 altri cinque match con Ravenna-Livorno in evidenza su Sky Sport Mix. Domenica 22 marzo il programma si apre alle 12.30 con Cavese-Foggia su Sky Sport Calcio, seguita alle 14.30 da Cosenza-Latina e da altri cinque match in contemporanea, e alle 17.30 da Inter U23-Dolomiti Bellunesi. A chiudere l’intera giornata, lunedì 23 marzo alle 20.30 tre partite di grande interesse meridionale: Catania-Casarano, Salernitana-Team Altamura e Monopoli-Benevento.

Premier League: 31ª giornata col Tyne-Wear derby

In Inghilterra si apre venerdì 20 marzo con Bournemouth-Manchester United alle 21 su Sky Sport Uno. Sabato quattro gare: Brighton-Liverpool alle 13.30 su Sky Sport Calcio e 4K, Fulham-Burnley alle 16, Everton-Chelsea alle 18.30 su Sky Sport Calcio e 4K e Leeds-Brentford alle 21 su Sky Sport Mix. Domenica il piatto forte è il Tyne-Wear derby Newcastle-Sunderland alle 13 su Sky Sport Max, seguito da Tottenham-Nottingham Forest alle 15.15 e Aston Villa-West Ham in contemporanea.

Sabato 21 marzo alle 13 anche Arsenal-West Ham di Barclays Women’s Super League su Sky Sport Max, con un’intervista speciale a Rita Guarino, allenatrice delle Hammers, a cura di Mario Giunta.

Bundesliga e Ligue 1: Bayern, Dortmund e Nizza-PSG

In Germania la 27ª giornata di Bundesliga propone sabato Bayern Monaco-Union Berlino alle 15.30 su Sky Sport Mix e Borussia Dortmund-Amburgo alle 18.30 su Sky Sport Max. Domenica Mainz-Eintracht Francoforte alle 15.30, St. Pauli-Friburgo alle 17.30 e Augsburg-Stoccarda alle 19.30.

In Francia la 27ª giornata di Ligue 1 si apre venerdì con Lens-Angers alle 20.45 su Sky Sport 259. Sabato alle 21.05 su Sky Sport 252 il big match Nizza-PSG. Domenica chiude Nantes-Strasburgo alle 20.45 su Sky Sport Calcio.