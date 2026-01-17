Calcio: morto Commisso, presidente della Fiorentina. Aveva 76 anni

Il calcio e la Serie A sono in lutto per la perdita di Rocco Commisso: il presidente della Fiorentina aveva 76 anni

Tutto il mondo del calcio è scosso. Rocco Commisso, il numero uno della Fiorentina, se n’è andato nella notte a 76 anni. A dare il triste annuncio è stato direttamente il club viola con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale.

“Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso“, si legge. L’annuncio spiega anche come il presidente avvia dovuto patire un lungo periodo di cure. “Il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa”, conclude la nota.

Tutta la città di Firenze è sconvolta dalla perdita. Era noto che le condizioni di salute di Commisso non erano eccellenti, ma in pochi potevano aspettarsi che il suo addio in maniera così repentina e nel bel mezzo della stagione.

La perdita di Commisso: gli USA, l’attività da imprenditore e la presidenza

La storia di Commisso l’ha visto partire dalla Calabria con la famiglia per andare negli Stati Uniti. Lì, dopo aver conseguito la laurea, ha fondato l’azienda Mediacom, che in non molto tempo è diventata una realtà leader a livello mondiale.

Nel 2017 per lui è arrivata la svolta. Grande amante dello sport e del calcio, ha deciso di acquistare i New York Cosmos, ma la vera svolta è datata 2019 con l’acquisizione della Fiorentina.

Ha investito più di 90 milioni nella sua presidenza, sfiorando per due volte la vittoria della Conference League, persa in finale in entrambi i casi. Ci lascia senza essere riuscito a portare un trofeo a Firenze.