Calcio internazionale su Sky: Premier League, Coppa di Germania e Ligue 1

Tra il 21 e il 23 aprile in programma Brighton-Chelsea, Burnley-Manchester City, Bournemouth-Leeds, le semifinali di DFB-Pokal e il recupero PSG-Nantes.

Nuovo appuntamento con il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione ricca tra Premier League, Coppa di Germania e Ligue 1. Tra martedì 21 e giovedì 23 aprile spazio alla 34ª giornata del campionato inglese, alle semifinali di DFB-Pokal e al recupero del campionato francese.

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Premier League: tre gare della 34ª giornata

Si parte martedì 21 aprile alle 21 con Brighton-Chelsea, in diretta su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella.

Mercoledì 22 aprile, sempre alle 21, doppio appuntamento con Burnley-Manchester City su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, telecronaca di Paolo Ciarravano, e Bournemouth-Leeds su Sky Sport Max e Sky Sport 251, raccontata da Nicola Roggero.

Coppa di Germania: semifinali di DFB-Pokal

In Germania spazio alle semifinali di Coppa di Germania. Mercoledì 22 aprile alle 20.45 riflettori puntati su Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K con la telecronaca di Pietro Nicolodi.

Giovedì 23 aprile, sempre alle 20.45, sarà la volta di Stoccarda-Friburgo, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, ancora con la telecronaca di Pietro Nicolodi.

Ligue 1: recupero PSG-Nantes

Mercoledì 22 aprile alle 19 si gioca il recupero della 26ª giornata di Ligue 1 tra PSG e Nantes, in diretta su Sky Sport Max con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo.

Studi e approfondimenti

La programmazione sarà accompagnata da studi pre e post partita con “La Casa dello Sport Internazionale”. Martedì 21 aprile dalle 20.30 e dalle 23 in studio Sara Benci e Paolo Ciarravano, mentre mercoledì 22 aprile, negli stessi orari, Sara Benci sarà affiancata da Massimo Marianella.

Dal lunedì al venerdì alle 14 appuntamento con Euroshow, condotto da Valentina Mariani e Niccolò Omini, mentre aggiornamenti continui saranno disponibili su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Tutta la programmazione

Premier League – 34ª giornata

Martedì 21 aprile

ore 21

Brighton-Chelsea – Sky Sport Uno

Mercoledì 22 aprile

ore 21

Burnley-Manchester City – Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Bournemouth-Leeds – Sky Sport Max, Sky Sport 251

Coppa di Germania – semifinali

Mercoledì 22 aprile

ore 20.45

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco – Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K

Giovedì 23 aprile

ore 20.45

Stoccarda-Friburgo – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K

Ligue 1 – recupero 26ª giornata

Mercoledì 22 aprile

ore 19

PSG-Nantes – Sky Sport Max