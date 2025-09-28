Oggi l’esordio dell’Italia nei Mondiali U20 di Cile. Dalle ore 22:00, gli Azzurrini giocheranno contro l’Australia.

Torna il Mondiale Under 20 di calcio. Dopo l’edizione del 2023 in programma dal 20 maggio all’11 giugno in Argentina – in cui gli Azzurrini hanno perso in finale contro l’Uruguay -, l’Italia cerca il riscatto.

La selezione Azzurra, guidata ancora da Carmine Nunziata, prova a lasciare il segno già da stasera, nell’esordio contro l’Australia.

Mondiali U20, il gruppo dell’Italia e i convocati di Nunziata

Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo D, insieme a Australia, Cuba e i padroni di casa dell’Argentina. Le sfide saranno una contro ogni squadra, dunque i ragazzi di Nunziata giocheranno tre partite, che decideranno la qualificazione o meno al turno a eliminazione diretta.

Il CT, per il torneo che si giocherà dal 27 settembre al 19 ottobre, ha convocato 21 giocatori. Di seguito la lista completa.

PORTIERI

Alessandro Nunziante (Udinese)

(Udinese) Jacopo Seghetti (Livorno) – In foto

(Livorno) – In foto Lapo Siviero (Torino)

DIFENSORI

Wisdom Amey (Pianese)

(Pianese) Cristian Cama (Roma)

(Roma) Christian Corradi (Trento)

(Trento) Emanuel Benjamín (Real Madrid)

Benjamín (Real Madrid) Fellipe Jack (Spezia)

(Spezia) Javison Idele (Atalanta)

(Atalanta) Andrea Natali (AZ Alkmaar)

CENTROCAMPISTI

Alessandro Berretta (Giana Erminio)

(Giana Erminio) Mattia Mannini (Juve Stabia)

(Juve Stabia) Lorenzo Riccio (Atalanta)

(Atalanta) Emanuele Sala (Milan)

(Milan) Jacopo Sardo (Monza)

ATTACCANTI