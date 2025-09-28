Calcio, inizia il Mondiale U20: oggi l’esordio dell’Italia di Nunziata
Oggi l’esordio dell’Italia nei Mondiali U20 di Cile. Dalle ore 22:00, gli Azzurrini giocheranno contro l’Australia.
Torna il Mondiale Under 20 di calcio. Dopo l’edizione del 2023 in programma dal 20 maggio all’11 giugno in Argentina – in cui gli Azzurrini hanno perso in finale contro l’Uruguay -, l’Italia cerca il riscatto.
La selezione Azzurra, guidata ancora da Carmine Nunziata, prova a lasciare il segno già da stasera, nell’esordio contro l’Australia.
Mondiali U20, il gruppo dell’Italia e i convocati di Nunziata
Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo D, insieme a Australia, Cuba e i padroni di casa dell’Argentina. Le sfide saranno una contro ogni squadra, dunque i ragazzi di Nunziata giocheranno tre partite, che decideranno la qualificazione o meno al turno a eliminazione diretta.
Il CT, per il torneo che si giocherà dal 27 settembre al 19 ottobre, ha convocato 21 giocatori. Di seguito la lista completa.
PORTIERI
- Alessandro Nunziante (Udinese)
- Jacopo Seghetti (Livorno) – In foto
- Lapo Siviero (Torino)
DIFENSORI
- Wisdom Amey (Pianese)
- Cristian Cama (Roma)
- Christian Corradi (Trento)
- Emanuel Benjamín (Real Madrid)
- Fellipe Jack (Spezia)
- Javison Idele (Atalanta)
- Andrea Natali (AZ Alkmaar)
CENTROCAMPISTI
- Alessandro Berretta (Giana Erminio)
- Mattia Mannini (Juve Stabia)
- Lorenzo Riccio (Atalanta)
- Emanuele Sala (Milan)
- Jacopo Sardo (Monza)
ATTACCANTI
- Jamal Iddrissou (Inter)
- Ismaël Konaté (Empoli)
- Mattia Liberali (Catanzaro) – In foto
- Mattia Mosconi (Inter)
- Alvin Okoro (Juventus)
- Marco Romano (Genoa)