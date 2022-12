Serie A Femminile 2022/2023: capolavoro Juventus, battuta 4-2 la capolista Roma

Nel big match della dodicesima giornata della Serie A Femminile 2022/2023, la Juventus ottiene una prestigiosa vittoria contro la capolista Roma. Successo contro pronostico per le bianconere, che s’impongo con il punteggio di 4-2 ed infliggono la seconda sconfitta stagionale alle giallorosse, la prima tra le mura amiche. Ad aprire le danze è Serturini, a segno dopo 2′, ma è la Juventus a chiudere in vantaggio il primo tempo grazie alle reti di Beerensteyn e Girelli. Andressa firma il 2-2 ad inizio ripresa, ma a salire in cattedra è la squadra ospite. Al 67′ Beerensteyn cala il tris e sigla la doppietta personale, mentre a chiudere i giochi è Grosso al 79′. Vittoria fondamentale per la Juventus, che impedisce alla Roma di scappare e si porta a -3. Nell’altra sfida di giornata, il Como ha battuto 1-0 la Sampdoria.