Italia Femminile, vigilia decisiva: domani la sfida con la Danimarca per il primo posto nel girone

Le Azzurre partono oggi per Copenaghen dopo la rifinitura a Coverciano: sabato 18 aprile alle 15 la gara chiave per la qualificazione mondiale.
Scatta il conto alla rovescia per la Nazionale Femminile italiana, attesa da una sfida decisiva nel cammino di qualificazione al Mondiale. Domani, sabato 18 aprile alle ore 15 (diretta su Rai 2), le Azzurre affronteranno la Danimarca nazionale femminile di calcio al Parken Stadium, con l’obiettivo di agganciare il primo posto del girone.
La squadra guidata dal Ct Andrea Soncin è impegnata oggi negli ultimi appuntamenti a Centro Tecnico Federale di Coverciano: in programma la conferenza stampa della vigilia, la rifinitura mattutina e nel pomeriggio la partenza per la capitale danese, seguita dal walk around allo stadio che ospiterà il match.
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Dopo il pareggio all’esordio contro la Svezia e la prestazione convincente in Serbia, la Nazionale punta a conquistare un successo fondamentale per mantenere vive le ambizioni di qualificazione diretta al Mondiale in Brasile, evitando il passaggio dai play-off.
Il confronto con la Danimarca rappresenta uno snodo cruciale del girone: un risultato positivo consentirebbe alle Azzurre di giocarsi la qualificazione nelle ultime due gare in programma il 6 giugno a Pisa contro la Serbia e il 9 giugno a Göteborg contro la Svezia.
Programma della vigilia
Venerdì 17 aprile
- Ore 10.00 conferenza stampa Ct e calciatrice
- Ore 10.45 rifinitura a Coverciano (primi 15 minuti aperti ai media)
- Ore 16.30 partenza per Copenaghen
- Ore 19.15 walk around al Parken Stadium
Sabato 18 aprile
- Ore 15.00 Danimarca-Italia (diretta Rai 2)
Al termine della gara la delegazione farà rientro in Italia.
Le convocate
Portieri
Rachele Baldi, Francesca Durante, Laura Giuliani, Margot Shore
Difensori
Caterina Ambrosi, Valentina Bergamaschi, Lucia Di Guglielmo, Martina Lenzini, Elena Linari, Marika Massimino, Elisabetta Oliviero, Cecilia Salvai, Angelica Soffia
Centrocampiste
Arianna Caruso, Giulia Dragoni, Aurora Galli, Manuela Giugliano, Giada Greggi, Eva Schatzer, Emma Severini
Attaccanti
Chiara Beccari, Agnese Bonfantini, Michela Cambiaghi, Sofia Cantore, Cristiana Girelli, Benedetta Glionna, Martina Piemonte
La concentrazione è alta e il gruppo appare compatto: la sfida di Copenaghen può rappresentare un passaggio decisivo nella corsa al Mondiale.