Coppa Italia Women, scattano i quarti di finale: tutte le gare d’andata in esclusiva su Sky e NOW

La Coppa Italia Women 2025/2026 entra nel vivo con le gare d’andata dei quarti di finale. Da martedì 20 a giovedì 22 gennaio, tutte le sfide saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, con Milan-Fiorentina ad aprire il programma e Napoli Women-Juventus a chiuderlo.

La Coppa Italia Women 2025/2026 è pronta a entrare nelle sue fasi decisive. Da martedì 20 gennaio scattano infatti i quarti di finale, con tutte le gare d’andata trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

Il programma si apre oggi alle 18 con Milan-Fiorentina, una sfida che mette di fronte due squadre ambiziose e che promette equilibrio e intensità. La telecronaca sarà affidata a Federico Zanon.

Il giorno successivo, mercoledì 21 gennaio, doppio appuntamento: alle 18 va in scena Ternana Women-Inter, con il commento di Gaia Brunelli, mentre in prima serata alle 20.30 spazio al derby della Capitale Lazio-Roma, uno dei confronti più attesi del turno, raccontato da Davide Polizzi.

A chiudere il quadro delle gare d’andata sarà giovedì 22 gennaio la sfida tra Napoli Women e Juventus, in diretta alle 18. Un match di grande richiamo, che vedrà le azzurre affrontare una delle squadre più titolate del panorama nazionale, con la telecronaca ancora affidata a Gaia Brunelli.

Le gare di ritorno sono già calendarizzate e si disputeranno tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio. Anche in questo caso, tutte le partite saranno trasmesse in diretta ed esclusiva su Sky e NOW, a conferma della centralità della Coppa Italia Women nella programmazione sportiva della Casa dello Sport.

Programmazione Coppa Italia Women su Sky e NOW

Quarti di finale – Gare d’andata

Martedì 20 gennaio

Milan-Fiorentina – ore 18

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca: Federico Zanon

Mercoledì 21 gennaio

Ternana Women-Inter – ore 18

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca: Gaia Brunelli

Lazio-Roma – ore 20.30

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca: Davide Polizzi

Giovedì 22 gennaio