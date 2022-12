Salah, Van Dijk e tanto spettacolo: il Liverpool batte l’Aston Villa 3-1

Gol, spettacolo ed emozioni nel tradizionale Boxing Day della Premier League. Nel match tra Aston Villa e Liverpool, valevole per la diciassettesima giornata del massimo campionato inglese, i ragazzi di Jurgen Klopp ricominciano bene dopo la pausa Mondiale e battono per 3-1 l’Aston Villa. A segno il solito Salah, Van Dijk e il giovanissimo Bajcetic. Nel mezzo il gol del momentaneo 2-1 di Watkins.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

Pronti, via ed il ritmo è già infernale: un’azione da una parte e una dall’altra. La partita si sblocca all’alba dell’incontro: al quinto minuto di gioco, sugli sviluppi di calcio d’angolo, la palla arriva a Salah che, praticamente a porta vuota. L’Aston Villa ha un paio di occasioni clamorose per pareggiare i conti, ma è Van Dijk a gonfiare nuovamente la rete ed a portare il risultato sullo 0-2 prima dell’intervallo. L’Aston Villa però non si arrende: ad inizio ripresa Watkins fa 1-2 ma il gol viene annullato per fuorigioco. La rete dell’1-2 arriva qualche minuto più tardo, al 59′, con uno splendido colpo di testa vincente di Watkins su assist di Douglas Luiz. La partita si infiamma totalmente: quindici minuti di azioni una dietro l’altra, con l’Aston Villa che dà tutto quello che ha ma a spegnere l’incendio del Villa Park ci pensa il giovanissimo Bajcetic, classe 2004, che dopo un minuto dal suo ingresso in campo ribadisce la palla in rete e sigla il 3-1 definitivo. Il Liverpool, con questo successo, sale al sesto posto con venticinque punti. L’Aston Villa invece rimane fermo a quota diciotto.