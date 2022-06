Real Madrid, Benzema vicino al rinnovo biennale. Forcing del Psg per Vinicius

by Davide Triolo

Vinicius - Foto LiveMedia/Oscar J Barroso/DPPI

Karim Benzema e il Real Madrid, un rapporto professionale che è destinato a non interrompersi. Dopo l’ultima stagione da dominatore e gli ultimi anni da protagonista, il centravanti francese vuole continuare a rappresentare la compagine iberica in tutto il mondo. Tra i tanti trionfi, l’ultima Champions League porta proprio il marchio di Benzema, un accentratore di gioco straordinario e inoltre un formidabile realizzatore; l’attaccante transalpino sta trattando il rinnovo del suo contratto con la società spagnola, come riportato da ‘Marca’ e l’accordo è in procinto di essere definito sino al 30 giugno 2024, dunque biennale. Indicazioni diverse per quanto riguarda Vinicius Junior, altra stessa del Real di Carlo Ancelotti; l’esterno d’attacco brasiliano, espressosi al massimo nella stagione appena terminata, sta ricevendo degli apprezzamenti sempre più espliciti da parte del Paris Saint-Germain, club interessato ad averlo in rosa. L’intenzione di base di Vinicius è quella di rimanere in Spagna, sebbene i 40 milioni annui offerti dai francesi stiano facendo riflettere il calciatore; seguiranno aggiornamenti sul caso, tra una possibilità di rinnovo con il Real sino al 2027 e il forcing del Psg nei suoi confronti.