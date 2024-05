Ginnastica artistica, Martina Maggio: “Sto molto meglio, sono tornata quasi come prima”

”Sto molto meglio, sono venuta a sostenere le mie compagne, la mia riabilitazione sta andando bene e posso dire di essere tornata quasi come prima”. Lo ha detto Martina Maggio, atleta della nazionale di Ginnastica artistica, intervenuta al talk organizzato da Bper Banca, sponsor dei Campionati europei di ginnastica artistica in corso a Rimini, facendo il punto sulle sue condizioni dopo gli infortuni che l’hanno frenata. “Sto vedendo degli europei fantastici, un grande spettacolo e le ragazze sono state magnifiche. C’è un livello altissimo e soprattutto abbiamo il tifo dalla nostra parte giocando in casa, è un’emozione unica. Davvero molto emozionante”. Il rapporto all’interno della squadra è speciale: ‘‘Siamo cresciute insieme, viviamo insieme, ci vediamo tutti i giorni e facciamo le stesse cose e lo stesso percorso. Quindi si è creato un rapporto speciale, siamo come delle sorelle, non di sangue ma per scelta e come squadra abbiamo uno spirito molto unito”. La testa è già a Parigi. ‘‘Le Olimpiadi sono l’obiettivo di qualsiasi grande atleta, noi faremo di tutto per arrivare in forma e daremo sicuramente il meglio di noi’‘, ha concluso Maggio.